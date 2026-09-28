ईरान की दो-टूक – ‘दुश्मन की बयानबाजी का कोई मतलब नहीं, होर्मुज स्ट्रेट पर हमारा पूरा कंट्रोल’

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच तनाव बरकरार है। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान की तरफ से पेश किए गए सीज़फायर के नए प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो भी शेयर की थी जिसमें होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को 'ट्रंप स्ट्रेट' (Strait of Trump) बताया था। इस रणनीतिक जलमार्ग पर भी दोनों देश आमने-सामने हैं। ट्रंप जहाँ होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का कंट्रोल बताते हैं, तो ईरान का पक्ष साफ है कि इस रणनीतिक जलमार्ग पर हमेशा ईरान का कंट्रोल रहा है और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। इस मामले में अब ईरान के एक सीनियर कमांडर ने ने दो-टूक सुना दी है।