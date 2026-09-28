ताइवान के आसपास चीन की बढ़ी सैन्य हलचल, PLA के 3 विमान और PLAN के 5 जहाजों का पता चला

ताइवान कोस्ट गार्ड प्रशासन के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि चीन सिर्फ हवा में ही नहीं, बल्कि समुद्र में भी अपनी मौजूदगी का दायरा तेजी से बढ़ा रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान ताइवान के समुद्री क्षेत्र में चीनी जहाजों की आवाजाही में काफी बढ़ोतरी हुई है। जहां मई में केवल 30 चीनी जहाज देखे गए थे, वहीं जून में यह संख्या बढ़कर 55 और उसके बाद के महीने में 244 तक पहुंच गई। ताइवान के आसपास औसतन हर दिन लगभग 8 चीनी जहाज गश्त लगा रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या चीनी तटरक्षक बल की है। मई से अब तक 1,200 से अधिक चीनी जहाजों की मौजूदगी दर्ज की जा चुकी है, जो इलाके में ताइवान पर दबाव बनाने की बीजिंग की रणनीति को दर्शाती है।