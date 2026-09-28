‘बुरी तरह हार रहा है ईरान, नहीं मानेंगे शर्तें’, ट्रंप ने ठुकराया युद्ध विराम का प्रस्ताव, क्या उल्टा पड़ेगा दांव?

ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा कि उनका देश अब अमेरिका पर भरोसा नहीं करता। उन्होंने कहा कि पहले की बातचीत के दौरान हमले और उसके बाद प्रतिबंध लगाए गए, इसलिए तेहरान को अमेरिका की बातचीत की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। हालांकि ईरान की ओर से यह भी कहा गया है कि विवाद का समाधान बातचीत के जरिए ही होना चाहिए।