Hassan Nasrallah: नसरल्लाह की हत्या भूला नहीं ईरान, इजरायल पर फिर साधा निशाना, दुनिया को दिया बड़ा संदेश

Iran Demands Justice for Nasrallah: हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत के दो साल बाद भी उनका मामला ईरान की विदेश नीति में प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। 27 सितंबर को नसरल्लाह की दूसरी बरसी पर तेहरान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग तेज कर दी। ईरान का कहना है कि समय बीतने से न्याय की मांग खत्म नहीं होगी। इस बयान ने लेबनान की संप्रभुता, क्षेत्रीय सुरक्षा और इजरायल-ईरान तनाव से जुड़े सवाल फिर सामने ला दिए हैं।