हमास के वित्त विभाग के प्रमुख अबू अलवान को इजरायल ने मार गिराया, 4 फिलिस्तीनी नागरिकों की भी हुई मौत

दोनों नेताओं ने इस "सटीक कार्रवाई" के लिए IDF और ISA की सराहना की और कहा कि दुश्मनों को नाकाम करने के लिए आक्रामक कदम जारी रहेंगे। इजरायली सरकार ने कहा कि हमास के नेतृत्व और उसके वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ अभियान तब तक बिना रुके चलता रहेगा, जब तक कि गाजा में हमास का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि हमास के कमांडरों और सदस्यों की तलाश जारी रहेगी, उसके धन के स्रोतों को निशाना बनाया जाएगा और उसके आतंकी ढांचे को नष्ट किया जाएगा। साथ ही, हमास को दोबारा ताकत जुटाने नहीं दी जाएगी।