Iran US War: ईरान का दो टूक संदेश: जंग के लिए भी तैयार, बातचीत का दरवाजा भी खुला; होर्मुज पर अटका संकट

Iran America Tension: ईरान और अमेरिका के बीच टकराव खत्म होने के बजाय नए मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिकी हमले दोबारा शुरू होते हैं तो तेहरान मुकाबले के लिए तैयार है। हालांकि इसी बयान में उन्होंने कूटनीति का रास्ता खुला रखने की बात भी कही। ऐसे में असली सवाल सिर्फ युद्ध की वापसी का नहीं, बल्कि होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने और परमाणु वार्ता बहाल करने की शर्तों पर दोनों देशों के बीच सहमति का है।