ईरान की शर्त पर खुलेगा होर्मुज, अराघची बोले- अमेरिका पर भरोसा नहीं, महाविनाशकारी युद्ध के लिए भी तैयार

Iran US War: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को लेकर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची (Abbas Araghchi) ने बड़ा बयान दिया है। अराघची ने अमेरिका पर बातचीत के दौरान हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2025 में अमेरिका ने बातचीत का प्रस्ताव दिया था, जिसे ईरान ने स्वीकार किया था। लेकिन बातचीत के बीच अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान अब भी बातचीत के लिए तैयार है। साथ ही अराघची ने यह भी कहा कि वह अमेरिका के साथ फिर से युद्ध शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यहां तक ​​कि 'महाविनाशकारी युद्ध' (DOOMSDAY WAR) के लिए भी तैयार है।