Iran Nuclear Program: ट्रंप बोले- ईरान का परमाणु खतरा खत्म! फिर IAEA की रिपोर्ट ने क्यों बढ़ा दी दुनिया की चिंता?

Donald Trump Iran Nuclear Weapon: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर बड़ा दावा किया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान की परमाणु हथियार क्षमता को खत्म कर दिया गया है और अब अमेरिका को इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) से जुड़ी हालिया जानकारी इस मुद्दे को अभी बंद अध्याय नहीं मानती। ऐसे में ट्रंप के बयान और जमीनी परमाणु तस्वीर के बीच अंतर पर बहस तेज हो गई है।