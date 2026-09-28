Russia-Ukraine War: यूक्रेनी बच्चों को जबरन उठाकर क्यों भेजा जा रहा रूस? उत्तर कोरिया भी दे रहा साथ, यूरोप ने लिया कड़ा एक्शन

forced deportation Ukrainian kids Russia: यूरोपीय संघ ने सोमवार को रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। यूक्रेनी बच्चों को जबरदस्ती रूस उठाकर ले जाने में शामिल लोगों और संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। यह फैसला उन बच्चों के लिए आया है जिन्हें उनके घर से दूर ले जाकर रूसी सोच सिखाने की कोशिश की जा रही है।