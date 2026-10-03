बंगाल में दुर्गा पूजा को और भव्य बनाएगी भाजपा

भाजपा के लिए दुर्गा पूजा का यह अभियान विधानसभा चुनाव से पहले शुरू किए गए जनसंपर्क कार्यक्रम की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने दुर्गा पूजा को बंगाल में अपने जनसंपर्क अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया था। अमित शाह ने कोलकाता में पूजा पंडालों का उद्घाटन किया था और भाजपा ने भी दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। अब भाजपा इस जनसंपर्क मॉडल को इस बार और बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। पार्टी दुर्गा पूजा को बड़े संगठनात्मक और जनसंपर्क अभियान का रूप देना चाहती है।