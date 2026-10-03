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बंगाल में दुर्गा पूजा को और भव्य बनाएगी भाजपा

पार्टी की बंगाल इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन को आमंत्रित किया है। भाजपा संगठन ने पूजा पंडालों के दौरे और बड़े कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत योजना तैयार की है
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नई दिल्ली

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Abhishek Singhal

Oct 03, 2026

durga puja

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा हमेशा से ही भव्य होती है। इस बार भाजपा सरकार और संगठन इसे और भव्यता देने जा रहा है । पार्टी इसे एक विशाल जनसंपर्क अभियान के रूप में ले रही है। पार्टी की बंगाल इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन को आमंत्रित किया है। भाजपा संगठन ने पूजा पंडालों के दौरे और बड़े कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत योजना तैयार की है।

सबसे बड़ा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित कोलकाता दौरे पर है। प्रदेश भाजपा ने 10 अक्टूबर, महालया के दिन प्रधानमंत्री से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए समय मांगा है। पार्टी की तैयारी कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आयोजित दुर्गा पूजा कार्यक्रम में पीएम मोदी की मौजूदगी को लेकर है। यहां पूजा-अर्चना के साथ उनके लोगों को संबोधित करने की भी योजना है। हालांकि प्रधानमंत्री का अंतिम कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है।

शाह जा सकते हैं संतोष मित्रा स्क्वायर

गृह मंत्री अमित शाह के भी कोलकाता पहुंचने की संभावना है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, शाह को पूजा कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। उनके संतोष मित्रा स्क्वायर के पूजा पंडाल में जाने की संभावना है। शाह पहले भी इस पूजा समारोह में शामिल होते रहे हैं।

वहीं भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के भी बंगाल के अलग-अलग इलाकों में पूजा पंडालों के दौरे की योजना है। पार्टी की कोशिश इस बार शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी को कुछ चुनिंदा आयोजनों तक सीमित रखने के बजाय ज्यादा व्यापक बनाने की है।

पिछले साल की रणनीति को और विस्तार

भाजपा के लिए दुर्गा पूजा का यह अभियान विधानसभा चुनाव से पहले शुरू किए गए जनसंपर्क कार्यक्रम की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने दुर्गा पूजा को बंगाल में अपने जनसंपर्क अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया था। अमित शाह ने कोलकाता में पूजा पंडालों का उद्घाटन किया था और भाजपा ने भी दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। अब भाजपा इस जनसंपर्क मॉडल को इस बार और बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। पार्टी दुर्गा पूजा को बड़े संगठनात्मक और जनसंपर्क अभियान का रूप देना चाहती है।

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Updated on:

03 Oct 2026 03:01 pm

Published on:

03 Oct 2026 03:01 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / बंगाल में दुर्गा पूजा को और भव्य बनाएगी भाजपा

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