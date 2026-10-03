PM मोदी से मिले हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी और 48 विधायक, बैठक के एजेंडे पर बनी रही उत्सुकता

बैठक से पहले BJP विधायक विपुल गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलने को लेकर सभी में उत्सुकता और खुशी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और वहां पहुंचने के बाद ही एजेंडा स्पष्ट होगा। विपुल गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री उनसे यह जानना चाह सकते हैं कि मंत्री और विधायक के रूप में उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है, उसके तहत उन्होंने राज्य और जनता के कल्याण के लिए क्या काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि बैठक में SIR समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है।