PM मोदी से मिले हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी और 48 विधायक, बैठक के एजेंडे पर बनी रही उत्सुकता

PM मोदी से मिले हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी और 48 विधायक, फोटो सोर्स- ANI
Haryana CM, Haryana BJP MLAs: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को राज्य के 48 विधायकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली स्थित उनके आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। बैठक को लेकर BJP विधायकों में उत्साह नजर आया। हालांकि, बैठक का एजेंडा पहले से स्पष्ट नहीं किया गया था।
बैठक से पहले BJP विधायक विपुल गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलने को लेकर सभी में उत्सुकता और खुशी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और वहां पहुंचने के बाद ही एजेंडा स्पष्ट होगा। विपुल गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री उनसे यह जानना चाह सकते हैं कि मंत्री और विधायक के रूप में उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है, उसके तहत उन्होंने राज्य और जनता के कल्याण के लिए क्या काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि बैठक में SIR समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
BJP विधायक योगेंद्र राणा ने कहा कि हरियाणा के 48 विधायकों को प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिलना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। वहीं, BJP विधायक कृष्ण अहलावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहली बार सभी विधायकों को मिलने के लिए बुलाया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बैठक से उन्हें कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा और वे अपने विचार भी प्रधानमंत्री के सामने रख सकेंगे।
बैठक से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी सरकार की कार्यप्रणाली और शिकायत निवारण व्यवस्था को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य राज्य के परिवारों की समस्याओं की जानकारी जुटाना, उनका समाधान करना और इसके बाद संबंधित नागरिक से समाधान की पुष्टि करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक नागरिक संतुष्ट नहीं होता, शिकायत का समाधान पूरा नहीं माना जाता।
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं की जानकारी हासिल करने और उनके समाधान की स्थिति पर नजर रखने के लिए समानांतर व्यवस्था बनाई गई है। उन्होंने कहा कि वह खुद इस व्यवस्था की निगरानी करते हैं और लगातार जमीनी स्थिति की जानकारी लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई नागरिक अपनी समस्या उनके सामने रखता है तो वह खुद उससे बात करते हैं। पूरी बात सुनने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों के सामने मामला रखा जाता है।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनके लिए हरियाणा के किसी भी नागरिक की शिकायत सिर्फ एक शिकायत नहीं है, बल्कि यह समझने का माध्यम है कि सरकार की व्यवस्था उस व्यक्ति तक कितनी पहुंची है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि मुख्यमंत्री और राज्य के परिवारों के बीच किसी तरह की दूरी न रहे और हर नागरिक को यह भरोसा हो कि उसकी आवाज सरकार तक पहुंच सकती है।
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