NTA में हड़कंप, 47 अधिकारी बर्खास्त, कुछ के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

Government Action on NTA
Government Action on NTA: नीट यूजी 2026 समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और कथित अनियमितताओं के बाद केंद्र सरकार ने एनटीए यानि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने एनटीए के 47 अधिकारी-कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही जिन अधिकारियों की भूमिका गंभीर लापरवाही या अनियमितताओं में सामने आई है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले के बाद एनटीए में हड़कंप मच गया है।
खबर अपडेट की जा रही है…
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग