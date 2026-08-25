दिल्ली में बढ़ा स्वाइन फ्लू का प्रकोप, 2,308 मामले दर्ज; सरकार ने जारी की एडवाइजरी

वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतने और श्वसन संबंधी स्वच्छता का ध्यान रखने की अपील की गई है। सरकार ने साफ किया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।