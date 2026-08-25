‘क्या आप पूरे सूट-कोट में तैरते हैं?’, पवन खेड़ा के तंज पर भड़के किरेन रिजिजू, राहुल गांधी का भी किया जिक्र

Kiren Rijiju on Pawan Khera: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया है। खेड़ा ने रिजिजू के तैराकी वाले वीडियो को लेकर तंज कसा था। इसके जवाब में रिजिजू ने पूछा, “क्या आप पूरे सूट और कोट में तैरते हैं?” रिजिजू ने पवन खेरा को चेतावनी भी दी कि अगर वह आधे कपड़ों में तैरने को लेकर ऐसी टिप्पणी करते हैं तो वह उनके अनुशासनहीन व्यवहार की शिकायत असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से करेंगे।