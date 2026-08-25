E20 पेट्रोल के खिलाफ गोवा में AAP का टाउनहॉल, केजरीवाल बोले- BJP हारी तो तुरंत हटाएंगे E20

केजरीवाल ने दावा किया कि बातचीत के दौरान अधिकारियों ने E20 ईंधन को लेकर गंभीर चिंता जताई। उनके मुताबिक, अधिकारियों ने कहा कि 2023 से पहले निर्मित पेट्रोल कारों, स्कूटर और मोटरसाइकिलों में E20 का इस्तेमाल वाहनों के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि इन अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे पर बोलने में असमर्थता जताई। केजरीवाल के मुताबिक, अधिकारियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से कंपनियों पर भारी दबाव है। E20 के खिलाफ सार्वजनिक बयान देने पर ED, CBI या आयकर विभाग की कार्रवाई का डर उन्हें बना रहता है।