Israel Gaza War: गाजा में हमले के बीच अस्पताल खाली कराने का आदेश, इजरायली सेना बोली- हालात बेहद तनावपूर्ण

गाजा में हमले के बीच अस्पताल खाली कराने का आदेश (फाइल फोटो - आईएएनएस)
Israel Gaza Attack: गाजा पट्टी में इजरायली हमलों के बीच अमेरिकी फील्ड अस्पताल को खाली कराने का आदेश दिया गया है। इजरायली सेना ने मंगलवार को बताया कि इलाके में कई ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए गए हैं। सेना के मुताबिक, इन कार्रवाई का मकसद खतरों को खत्म करना है। हमलों के दौरान ड्रोन से दागी गई मिसाइलों ने दो वाहनों को भी निशाना बनाया। सेना ने कहा कि अमेरिकी फील्ड अस्पताल को जारी हमलों के कारण खाली करने का आदेश दिया गया है। सेना के मुताबिक, हमले अभी जारी हैं और इलाके में स्थिति बेहद अस्थिर बनी हुई है।
अल जजीरा के गाजा सिटी से संवाददाता हानी महमूद के मुताबिक, इलाके में करीब 35 मिनट तक लगातार ड्रोन हमले हुए। इस दौरान तीन ड्रोन बेहद कम ऊंचाई पर मंडराते रहे। हमलों की वजह से इलाके में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। हानी महमूद ने बताया कि कुछ समय के लिए आसमान से ड्रोन हटे। इसके बाद एंबुलेंस घायलों और मारे गए लोगों तक पहुंच सकीं। हालांकि, उस समय भी इलाके की स्थिति बेहद अराजक बनी हुई थी।
जिस इलाके में हमले हुए, वह पश्चिमी गाजा सिटी के घनी आबादी वाले हिस्सों में से एक है। यहां बड़ी संख्या में विस्थापित फिलिस्तीनियों ने सड़कों के किनारे और विस्थापन शिविरों में तंबू लगा रखे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इसी इलाके में एक फील्ड अस्पताल और एक प्री-स्कूल भी मौजूद है। हमलों के दौरान दोनों जगहों को खाली कराया गया। बताया गया कि हमले के समय इन जगहों पर लोग मौजूद थे।
जमीन पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने कथित तौर पर इजरायली विशेष बलों के एक समूह को देखा। उनके साथ सीधे गोलीबारी होने की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि, हवाई हमलों की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि इलाके में हालात बेहद अराजक हो गए।
हानी महमूद के मुताबिक, इस दौरान यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कितने लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट में इलाके में कम से कम 13 हमले देखे जाने की बात कही गई है। ये हमले सुरक्षा कर्मियों या उन लोगों की ओर किए गए बताए गए हैं जो घटनास्थल के करीब पहुंच रहे थे।
गाजा सिटी में लगातार हो रहे हमलों के बीच अस्पताल और अन्य संवेदनशील स्थानों को खाली कराया जाना चिंता बढ़ाने वाला घटनाक्रम है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसकी कार्रवाई का उद्देश्य खतरों को हटाना है। वहीं, गाजा सिटी से सामने आ रही ग्राउंड रिपोर्ट में लगातार ड्रोन गतिविधि और हमलों के कारण पैदा हुई अफरा-तफरी का जिक्र है। फिलहाल हमले जारी हैं और इलाके में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है।
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