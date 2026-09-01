Israel Gaza War: गाजा में हमले के बीच अस्पताल खाली कराने का आदेश, इजरायली सेना बोली- हालात बेहद तनावपूर्ण

Israel Gaza Attack: गाजा पट्टी में इजरायली हमलों के बीच अमेरिकी फील्ड अस्पताल को खाली कराने का आदेश दिया गया है। इजरायली सेना ने मंगलवार को बताया कि इलाके में कई ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए गए हैं। सेना के मुताबिक, इन कार्रवाई का मकसद खतरों को खत्म करना है। हमलों के दौरान ड्रोन से दागी गई मिसाइलों ने दो वाहनों को भी निशाना बनाया। सेना ने कहा कि अमेरिकी फील्ड अस्पताल को जारी हमलों के कारण खाली करने का आदेश दिया गया है। सेना के मुताबिक, हमले अभी जारी हैं और इलाके में स्थिति बेहद अस्थिर बनी हुई है।