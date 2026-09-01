Nepal Flood: नेपाल की तबाही के बाद UN की बड़ी चेतावनी, हिमालय में आगे और भयानक बाढ़ का खतरा

Nepal Flood News: हिमालयी क्षेत्र आने वाले वर्षों में ग्लेशियरों से जुड़ी विनाशकारी बाढ़ का सामना कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चेतावनी दी है कि इस खतरे का असर सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नदियों के किनारे बसे लाखों लोगों की जिंदगी और जरूरी ढांचे पर भी पड़ सकता है। कई इलाकों में हालात ऐसे हो सकते हैं कि जहां आज लोग रह रहे हैं, वहां भविष्य में रहना बेहद मुश्किल हो जाए।