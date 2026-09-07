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Guwahati Woman Murder Case: गुवाहाटी में फ्रिज के अंदर मिला महिला का सिर, घर में सड़ी हालत में पड़ा था शव; पति ने किया सरेंडर

Guwahati Beltola Murder: बुटीक में काम करने वाली रिया तालुकदार की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार वारदात के बाद शव को घर में ही रखा गया था और सिर को फ्रिज में छिपाने की कोशिश की गई।
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गुवाहाटी

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Manoj Vashisth

Sep 07, 2026

Guwahati Woman Murder Case

Guwahati Woman Murder Case :गुवाहाटी में महिला का शव बरामद (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Riya Talukdar Murder Case: गुवाहाटी के बेलटोला इलाके में सामने आए सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। पड़ोसियों को घर से लगातार आ रही दुर्गंध ने पुलिस तक पहुंचाया और जांच के दौरान जो सामने आया, उसने मामले को बेहद गंभीर बना दिया। घर के फर्श पर महिला का क्षत-विक्षत शव मिला, जबकि उसका सिर फ्रिज के भीतर प्लास्टिक की थैली में रखा था। पुलिस ने मामले में महिला के पति को प्रमुख संदिग्ध माना है।

Guwahati Woman Murder Case: पड़ोसियों की शिकायत पर खुला राज

यह मामला रविवार रात उस समय सामने आया, जब बेलटोला स्थित घर से उठ रही तेज बदबू को लेकर आसपास रहने वाले लोगों ने पुलिस को सूचना दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घर की तलाशी शुरू की। इसी दौरान फर्श पर महिला का सिर कटा शव मिला। जांच आगे बढ़ी तो फ्रिज के अंदर प्लास्टिक में लिपटा हुआ सिर भी बरामद हुआ।

पुलिस के मुताबिक मृतका (Riya Talukdar) की पहचान रिया तालुकदार के रूप में हुई है। वह एक बुटीक में काम करती थी। उसके पति के बारे में बताया गया है कि वह कैब चलाता है। शुरुआती जांच में पति को मामले का प्रमुख संदिग्ध माना जा रहा है।

24 से 48 घंटे पहले हुई हत्या का अनुमान

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शव की स्थिति से अनुमान है कि हत्या घटना के करीब 24 से 48 घंटे पहले हुई होगी। शरीर में सड़न शुरू हो चुकी थी, जिसके कारण पड़ोसियों को दुर्गंध महसूस हुई। फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की वजह, घटनाक्रम और आरोपी की भूमिका से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है।

मामले में एक अहम घटनाक्रम यह भी है कि मृतका के पति ने कथित तौर पर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। हालांकि, उसकी भूमिका और हत्या में उसकी कथित संलिप्तता की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस उससे पूछताछ कर वारदात की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा कई सवालों का जवाब

पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चिकित्सकीय जांच से मौत के कारण, अनुमानित समय और चोटों की प्रकृति समेत कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की उम्मीद है। साथ ही पुलिस घटनास्थल से संभावित साक्ष्य जुटा रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हत्या के बाद शव को इस तरह क्यों रखा गया।

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Updated on:

07 Sept 2026 12:52 pm

Published on:

07 Sept 2026 12:50 pm

Hindi News / National News / Guwahati Woman Murder Case: गुवाहाटी में फ्रिज के अंदर मिला महिला का सिर, घर में सड़ी हालत में पड़ा था शव; पति ने किया सरेंडर

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