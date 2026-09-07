Guwahati Woman Murder Case: गुवाहाटी में फ्रिज के अंदर मिला महिला का सिर, घर में सड़ी हालत में पड़ा था शव; पति ने किया सरेंडर

Riya Talukdar Murder Case: गुवाहाटी के बेलटोला इलाके में सामने आए सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। पड़ोसियों को घर से लगातार आ रही दुर्गंध ने पुलिस तक पहुंचाया और जांच के दौरान जो सामने आया, उसने मामले को बेहद गंभीर बना दिया। घर के फर्श पर महिला का क्षत-विक्षत शव मिला, जबकि उसका सिर फ्रिज के भीतर प्लास्टिक की थैली में रखा था। पुलिस ने मामले में महिला के पति को प्रमुख संदिग्ध माना है।