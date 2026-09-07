13/7 मुंबई धमाकों का आरोपी का आरोपी बना वकील, नदीम अख्तर ने कहा- काला गाउन पहनने पर गर्व है

एक व्यक्ति जो कभी मुंबई बम धमाकों के आरोपियों में से एक रहा हो, वह सलाखों के पीछे से निकलकर अब वकील बन चुका है। कभी कोर्ट के कटघरे में आरोपी के तौर पर खड़ा था। वह अब कोर्ट में अपने पक्षकारों को बचाने के लिए दलील दे रहा है। 36 वर्षीय नदीम अख्तर अशफाक शेख ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में बताया कि पिछले 14 साल उनके जीवन के सबसे बेहद कठीन रहे हैं। इस दौरान चाहे कोर्ट में सुनवाई के लिए जाना हो या ठाणे के लॉ कॉलेज में परीक्षा देनी हो, हर जगह वह पुलिस व सुरक्षाबल की निगरानी में रहते थे। काम खत्म होते ही उन्हें वापस जेल पहुंचा दिया जाता था।