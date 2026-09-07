7 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

दिल्ली में कांग्रेस ने बुलाई एससी-एसटी सांसदों की बैठक, चरणजीत सिंह चन्नी समेत तीन नेता नहीं होंगे शामिल

Congress SC ST MPs Meeting: मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद सामने आए कथित ‘शुद्धिकरण’ विवाद पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में एससी-एसटी सांसदों की बैठक बुलाई है। बैठक में चरणजीत सिंह चन्नी समेत तीन सांसद शामिल नहीं होंगे।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

kamlesh sharma

Sep 07, 2026

Mallikarjun Kharge

मल्लिकार्जुन खरगे (Photo-IANS)

Congress SC ST MPs Meeting : नई दिल्ली। कांग्रेस ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की हल्द्वानी रैली के बाद 'शुद्धिकरण' मामले को लेकर एससी-एसटी सांसदों की बैठक बुलाई है। दिल्ली में सोमवार को दोपहर 3 बजे इंदिरा भवन में यह बैठक होगी। यह मामला मल्लिकार्जुन खरगे की राज्य यात्रा के बाद एक सार्वजनिक मैदान में किए गए 'शुद्धिकरण अनुष्ठान' से संबंधित है। हल्द्वानी में 8 अगस्त को खरगे की रैली के बाद सार्वजनिक मैदान में कथित तौर पर 'शुद्धिकरण' किया गया था।

44 में से तीन सांसद बैठक से रहेंगे दूर

सूत्रों ने बताया कि सोमवार को कांग्रेस के एससी-एसटी सांसदों की इस बैठक में हल्द्वानी में हुई कथित 'शुद्धिकरण' की घटना पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि पार्टी के 44 सांसदों में से तीन सांसद कुमारी शैलजा, सुखदेव भगत और चरणजीत सिंह चन्नी इस प्रस्तावित बैठक में शामिल नहीं होंगे।

वहीं, कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने कहा कि आज हमने सांसदों को दोपहर 3 बजे इंदिरा भवन में एक मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया है। मुझे उम्मीद है कि लगभग 25 से 30 सांसद इसमें शामिल होंगे। कुछ लोग एक खास कार्यक्रम के लिए आए हैं, जबकि कुछ आ नहीं सकते, लेकिन अधिक लोगों के आने की उम्मीद है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह मीटिंग इस बात पर रोडमैप तैयार करने के लिए है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और उस दिन उनके भाषण से जुड़े 'शुद्धिकरण' विवाद के मुद्दे से कैसे निपटा जाए। आप सभी जानते हैं कि जब मल्लिकार्जुन खरगे एक जनसभा के लिए उत्तराखंड गए थे, तो उन्होंने मंच से भाषण दिया था। भाजपा के कुछ समर्थकों ने दावा किया था कि मंच 'अशुद्ध' हो गया था, क्योंकि दलित नेता मल्लिकार्जुन खरगे उस पर खड़े हुए थे।

अजय राय बोले- पूरे दलित समाज का अपमान

'शुद्धिकरण अनुष्ठान' विवाद पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यह सिर्फ मल्लिकार्जुन खरगे का नहीं, बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान है। कांग्रेस के लोग डटकर इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम मजबूती के साथ इस सरकार को झुकाएंगे। जिन लोगों ने इस तरह का काम 'शुद्धिकरण' किया, उन पर उत्तराखंड में मुकदमा होना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Sept 2026 02:20 pm

Published on:

07 Sept 2026 02:16 pm

Hindi News / National News / दिल्ली में कांग्रेस ने बुलाई एससी-एसटी सांसदों की बैठक, चरणजीत सिंह चन्नी समेत तीन नेता नहीं होंगे शामिल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तमिलनाडु: बिना होमवर्क सदन पहुंचीं MLA, मंत्री ने दिया जांच का आदेश, सरकार का उड़ा मजाक

TVK MLA Assembly question
राष्ट्रीय

Delhi Building Collapse Update: सत्य निकेतन हादसे पर बड़ा एक्शन, डिप्टी कमिश्नर समेत MCD के 5 अधिकारी सस्पेंड

Delhi Building Collapse
राष्ट्रीय

सत्य निकेतन हादसे के बाद फरार बिल्डिंग मालिक की तलाश तेज, हरिराम को पकड़ने में जुटी पुलिस की 10 टीमें

Delhi MCD Action, LG Taranjit Singh Sandhu
नई दिल्ली

13/7 मुंबई धमाकों का आरोपी का आरोपी बना वकील, नदीम अख्तर ने कहा- काला गाउन पहनने पर गर्व है

selling
राष्ट्रीय

गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा स्वतंत्र भारद्वाज, याचिका में क्या कहा?

Swatantra Bhardwaj FIR Skull Scrap jantar mantar protest CJP
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.