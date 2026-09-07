दिल्ली में कांग्रेस ने बुलाई एससी-एसटी सांसदों की बैठक, चरणजीत सिंह चन्नी समेत तीन नेता नहीं होंगे शामिल

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह मीटिंग इस बात पर रोडमैप तैयार करने के लिए है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और उस दिन उनके भाषण से जुड़े 'शुद्धिकरण' विवाद के मुद्दे से कैसे निपटा जाए। आप सभी जानते हैं कि जब मल्लिकार्जुन खरगे एक जनसभा के लिए उत्तराखंड गए थे, तो उन्होंने मंच से भाषण दिया था। भाजपा के कुछ समर्थकों ने दावा किया था कि मंच 'अशुद्ध' हो गया था, क्योंकि दलित नेता मल्लिकार्जुन खरगे उस पर खड़े हुए थे।