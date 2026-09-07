दिल्ली में कांग्रेस ने बुलाई एससी-एसटी सांसदों की बैठक, चरणजीत सिंह चन्नी समेत तीन नेता नहीं होंगे शामिल

मल्लिकार्जुन खरगे (Photo-IANS)
Congress SC ST MPs Meeting : नई दिल्ली। कांग्रेस ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की हल्द्वानी रैली के बाद 'शुद्धिकरण' मामले को लेकर एससी-एसटी सांसदों की बैठक बुलाई है। दिल्ली में सोमवार को दोपहर 3 बजे इंदिरा भवन में यह बैठक होगी। यह मामला मल्लिकार्जुन खरगे की राज्य यात्रा के बाद एक सार्वजनिक मैदान में किए गए 'शुद्धिकरण अनुष्ठान' से संबंधित है। हल्द्वानी में 8 अगस्त को खरगे की रैली के बाद सार्वजनिक मैदान में कथित तौर पर 'शुद्धिकरण' किया गया था।
सूत्रों ने बताया कि सोमवार को कांग्रेस के एससी-एसटी सांसदों की इस बैठक में हल्द्वानी में हुई कथित 'शुद्धिकरण' की घटना पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि पार्टी के 44 सांसदों में से तीन सांसद कुमारी शैलजा, सुखदेव भगत और चरणजीत सिंह चन्नी इस प्रस्तावित बैठक में शामिल नहीं होंगे।
वहीं, कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने कहा कि आज हमने सांसदों को दोपहर 3 बजे इंदिरा भवन में एक मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया है। मुझे उम्मीद है कि लगभग 25 से 30 सांसद इसमें शामिल होंगे। कुछ लोग एक खास कार्यक्रम के लिए आए हैं, जबकि कुछ आ नहीं सकते, लेकिन अधिक लोगों के आने की उम्मीद है।
समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह मीटिंग इस बात पर रोडमैप तैयार करने के लिए है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और उस दिन उनके भाषण से जुड़े 'शुद्धिकरण' विवाद के मुद्दे से कैसे निपटा जाए। आप सभी जानते हैं कि जब मल्लिकार्जुन खरगे एक जनसभा के लिए उत्तराखंड गए थे, तो उन्होंने मंच से भाषण दिया था। भाजपा के कुछ समर्थकों ने दावा किया था कि मंच 'अशुद्ध' हो गया था, क्योंकि दलित नेता मल्लिकार्जुन खरगे उस पर खड़े हुए थे।
'शुद्धिकरण अनुष्ठान' विवाद पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यह सिर्फ मल्लिकार्जुन खरगे का नहीं, बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान है। कांग्रेस के लोग डटकर इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम मजबूती के साथ इस सरकार को झुकाएंगे। जिन लोगों ने इस तरह का काम 'शुद्धिकरण' किया, उन पर उत्तराखंड में मुकदमा होना चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग