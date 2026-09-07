दिल्ली बिल्डिंग हादसे पर कांग्रेस और सीजेपी ने सरकार पर फिर उठाये सवाल, पीएम मोदी और गृह मंत्री को भी घेरा

Satya Niketan Building Collapse: दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस और सीजेपी (CJP) ने हादसे को लेकर दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और एमसीडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इस बीच पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम बंसल को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। हादसे में अब तक सात लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सत्य निकेतन इलाके में रविवार दोपहर एक इमारत गिर गई थी। हादसे के बाद बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। कई घायलों का इलाज जारी है, जबकि मलबे के नीचे अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है।