काम में ढिलाई पर भड़कीं CM रेखा गुप्ता, मौके पर ही अफसरों को लगाई फटकार; VIDEO वायरल

बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने काम पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री से एक सप्ताह का समय मांगा था। इस पर रेखा गुप्ता ने एक हफ्ते की बजाय सिर्फ 24 घंटे का समय दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले दिन तक काम में सुधार दिखाई देना चाहिए। उन्होंने ठीक की गई स्लैब्स की तस्वीरें भी मांगीं। यानी अधिकारियों से सिर्फ यह कहने के बजाय कि काम जल्द पूरा होगा, उन्होंने अगले दिन तक उसका नतीजा दिखाने को कहा।