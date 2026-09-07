6 मौतों के बाद हादसे वाली जगह पहुंचीं CM रेखा गुप्ता, बोलीं- दोषी अधिकारियों पर भी होगा एक्शन

Delhi Building Collapse: दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने के बाद सोमवार को भी राहत और बचाव का काम जारी है। हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 12 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मलबे में किसी और के दबे होने की आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। इसके लिए डॉग स्क्वायड की भी मदद ली जा रही है।