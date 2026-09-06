सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा: MCD दफ्तर के बाहर ABVP का प्रदर्शन, कमिश्नर और मेयर के इस्तीफे की मांग

Delhi Satya Niketan building collapse: दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला पीजी बिल्डिंग गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। इस घटना से दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्र संगठन आक्रोशित हो गए है। रविवार की शाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने दिल्ली नगर निगम (MCD) के मुख्यालय 'सिविक सेंटर' का घेराव किया। विरोध कर रहे छात्रों ने नगर निगम प्रशासन और पीजी मालिकों के खिलाफ नारे लगाए और जवाबदेही तय करने के साथ-साथ MCD कमिश्नर और मेयर के तुरंत इस्तीफे की मांग की।