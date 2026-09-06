6 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा: MCD दफ्तर के बाहर ABVP का प्रदर्शन, कमिश्नर और मेयर के इस्तीफे की मांग

Delhi Building Collapse: दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने की घटना के विरोध में ABVP के सदस्यों ने सिविक सेंटर स्थित MCD कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हादसे की जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए MCD कमिश्नर, जोन कमिश्नर, MCD चेयरमैन और मेयर के इस्तीफे की मांग की।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Shekhar

Sep 06, 2026

Delhi Satya Niketan Building Collapse

प्रदर्शन करते ABVP के छात्र (फोटो -ANI)

Delhi Satya Niketan building collapse: दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला पीजी बिल्डिंग गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। इस घटना से दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्र संगठन आक्रोशित हो गए है। रविवार की शाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने दिल्ली नगर निगम (MCD) के मुख्यालय 'सिविक सेंटर' का घेराव किया। विरोध कर रहे छात्रों ने नगर निगम प्रशासन और पीजी मालिकों के खिलाफ नारे लगाए और जवाबदेही तय करने के साथ-साथ MCD कमिश्नर और मेयर के तुरंत इस्तीफे की मांग की।

अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

विरोध प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बात करते हुए ABVP के एक सदस्य ने कहा कि इस घटना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूरे छात्र समुदाय और एकेडमिक जगत को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां छात्र अपना भविष्य बनाने के लिए दूर-दराज के राज्यों से दिल्ली आते हैं, वहीं भ्रष्ट अधिकारियों और पीजी संचालकों की आपराधिक लापरवाही के कारण उनकी जान खतरे में पड़ जाती है।

ABVP सदस्य ने कहा, "हमारी मुख्य मांग है कि जवाबदेही तय की जाए और MCD चेयरमैन, जोनल कमिश्नर, MCD कमिश्नर और MCD मेयर तुरंत इस्तीफा दें। घटना में शामिल सभी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा, सभी पीजी की सुरक्षा और संरचनात्मक मानकों की नियमित जांच के लिए एक स्वतंत्र निगरानी संस्था बनाई जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि छात्रों की जान अब खतरे में न पड़े।

प्लेकार्ड लेकर छात्रों ने लगाए नारे

सिविक सेंटर के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान, बड़ी संख्या में छात्रों ने हाथों में प्लेकार्ड लेकर धरना दिया। छात्र नेताओं के नेतृत्व में छात्रों ने नगर निगम मुख्यालय के बाहर जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने 'सुरक्षित कैंपस हमारा अधिकार', 'लापरवाही नहीं स्वीकार', 'पढ़ाई करें या जान बचाएं, जवाब दो' और 'एमसीडी कमिश्नर इस्तीफा दो' के नारे लगाए। छात्रों ने कहा कि वे प्रशासन से कोई भीख नहीं, बल्कि जीने का अधिकार, सुरक्षित शिक्षा और सुरक्षित हॉस्टल का अपना बुनियादी अधिकार मांग रहे हैं।

मोबाइल की फ्लैशलाइट्स जलाकर प्रदर्शन

विरोध-प्रदर्शन में मौजूद सैकड़ों छात्रों ने एक साथ अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जला दीं। छात्र प्रतिनिधियों ने कहा कि इस घटना ने छात्रों के बीच असुरक्षा की गहरी भावना पैदा कर दी है। लेकिन वे अब चुप नहीं रहेंगे और सुरक्षा के अपने अधिकार के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

Delhi Building Collapse: 1 की मौत और 3 की हालत नाजुक, छात्र बोले- संचालकों को बच्चों की चिंता नहीं, हादसा होते ही हटाने लगे बोर्ड

ये भी पढ़ें
Delhi Building Collapse

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Sept 2026 09:16 pm

Published on:

06 Sept 2026 09:16 pm

Hindi News / National News / सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा: MCD दफ्तर के बाहर ABVP का प्रदर्शन, कमिश्नर और मेयर के इस्तीफे की मांग

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

राम मंदिर ट्रस्ट CEO जितेंद्र मिश्रा के नाम पर फर्जी वीडियो शेयर कर फंसे अभिजीत दीपके, बाद में दी सफाई

Abhijeet Dipke, Abhijeet Dipke Video, Abhijeet Dipke Controversy, Jeetendra Mishra, Jeetendra Mishra Video, Ram Temple Trust CEO, Ram Mandir Trust CEO, Ram Temple Trust, Ram Mandir Trust,
राष्ट्रीय

Ahmedabad Crime: मसाज की आड़ में स्पा सेंटर में बिक रही थी एमडी ड्रग्स, 6.38 लाख की खेप के साथ संचालक गिरफ्तार

Ahmedabad Spa Drugs
अहमदाबाद

Sachin Pilot: सचिन पायलट को पंजाब प्रभारी बनाने पर भाजपा का तंज, बोली- कांग्रेस खेल रही म्यूजिकल चेयर का खेल

Sachin Pilot
नई दिल्ली

'मेलोनी जी को मेलोडी खिला आए, लेकिन बिहार बाढ़ पर खामोश', पीएम नरेंद्र मोदी पर तेजस्वी यादव का तंज

tejashwi yadav on bihar flood
राष्ट्रीय

Delhi Building Collapse: दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग ढहने पर PM मोदी ने जताया दुख, अब तक 3 मौतों की पुष्टि

Delhi Building Collapse
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.