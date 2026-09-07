प्रभारी बदले तो निकला सियासी संदेश, कांग्रेस ने दी ‘मिशन पोस्टिंग’

सचिन पायलट को पंजाब भेजना सिर्फ चुनावी नियुक्ति नहीं, संगठन संभालने की कोशिश है। चरणजीत सिंह चन्नी के साथ कई नेताओं की प्रदेश नेतृत्व से खींचतान के बीच पायलट के सामने सबसे पहले कांग्रेस को एकजुट करने की चुनौती होगी। राहुल गांधी की पंजाब के नेताओं से बैठक के अगले दिन बदलाव होना भी बताता है कि हाईकमान ने राजनीतिक फीडबैक के आधार पर फैसला लिया। यानी पंजाब में मिशन साफ है कि पहले घर संभालो, फिर चुनावी मैदान में उतरो।