सत्य निकेतन हादसा: मलबे के नीचे से चीख रहे छात्र, वीडियो कॉल पर मांगी मदद; मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हुई

Delhi Building Collapse: दिल्ली के दक्षिणी हिस्से में स्थित सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला इमारत के अचानक ढहने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर छह हो गई है। हादसे के बाद से ही घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है। एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग और जिला प्रशासन की टीमें आधुनिक कैमरों, गैस कटर और जेसीबी की मदद से मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रही हैं।