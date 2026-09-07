Maharashtra News : अस्पताल कर्मचारियों से मारपीट मामले में डिप्टी सीएम शिंदे का सख्त एक्शन, पालघर शिवसेना शहर प्रमुख निलंबित

Eknath Shinde Palghar Hospital Case : पणजी/मुंबई। महाराष्ट्र के पालघर में निजी अस्पताल के कर्मचारियों के साथ कथित मारपीट के मामले में शिवसेना ने कड़ा रुख अपनाया है। उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने सोमवार को पालघर इकाई के प्रमुख राहुल घराट को निलंबित कर दिया। शिंदे ने कहा कि मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें पार्टी से निष्कासित भी किया जाएगा। गोवा में आयोजित पश्चिम विभागीय परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उपमुख्यमंत्री शिंदे ने यह जानकारी दी।