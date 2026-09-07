Ishan Kishan missed triple hundred: चेन्‍नई के एमए चिदंबरम स्‍टेडियम में खेले जा रहे दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल (Duleep Trophy 2026 Final) में साउथ जोन के खिलाफ ईस्‍ट जोन के कप्‍तान ईशान किशन अपने तिहरे शतक से चूक गए। लेकिन, आउट होने से पहले उन्‍होंने दलीप ट्रॉफी में सबसे बड़ी पारी के मामले में यशस्‍वी जायसवाल, चेतेश्‍वर पुजारा और अजय जडेजा समेत कई दिग्‍गजों को पीछे छोड़ दिया। उन्‍होंने 334 गेंदों पर 30 चौके और सात छक्‍कों की मदद से 270 रन की पारी खेली। उनकी इस दमदार पारी के दम पर दूसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक ईस्‍ट जोन 708 के स्‍कोर पर ऑलआउट हुई। अब इस मुकाबले में ईस्‍ट काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है।