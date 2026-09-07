Duleep Trophy के इतिहास में पहली बार ईस्ट जोन ने पार किया 700 का आंकड़ा, टॉप-10 की लिस्ट में धमाकेदार एंट्री

दलीप ट्रॉफी फाइनल में दोहरे शतक का जश्न मनाते ईशान किशन। (फोटो सोर्स: IANS)
East Zone vs South Zone Final: चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में जारी दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मुकाबले में साउथ जोन के खिलाफ कप्तान ईशान किशन ने 270 रनों की धमाकेदार पारी खेली है। ईशान भले ही अपने तिहरे शतक से चूक गए, लेकिन उनकी टीम दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक 708 के स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। इस तरह अब ईस्ट जोन का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है। ईस्ट इस टोटल के साथ पहली बार शीर्ष-10 सर्वाधिक स्कोर वाली लिस्ट में शामिल हो गई है। इससे पहले उसका एक पारी में सबसे ज्यादा टोटल 561 रन था, जो उसने अक्टूबर 1986 में वेस्ट जोन के खिलाफ बनाया था।
दलीप ट्रॉफी में एक पारी में सबसे बड़े टोटल का रिकॉर्ड नॉर्थ जोन के नाम दर्ज है। जब नॉर्थ ने अक्टूबर 1987 में वेस्ट जोन के खिलाफ दूसरी पारी 868 रन बनाए थे। इसके बाद इस मामले में दूसरे और तीसरे स्थान पर वेस्ट जोन है। उसने 2010 में नॉर्थ जोन के खिलाफ 769 रन और 1991 में साउथ जोन के खिलाफ 747 रन बनाए थे। अब इस लिस्ट में ईस्ट जोन की भी एंट्री हो गई है। वह साउथ जोन के खिलाफ 708 रन के साथ 7वें पायदान पर पहुंच गई है।
|रैंक
|टीम
|स्कोर
|ओवर
|रन रेट
|पारी
|विपक्षी
|स्थान
|नतीजा
|तारीख
|1
|नॉर्थ जोन
|868
|197.0
|4.40
|2
|वेस्ट जोन
|भिलाई
|जीत
|21 अक्टूबर 1987
|2
|वेस्ट जोन
|769
|171.2
|4.48
|1
|नॉर्थ जोन
|राजकोट
|ड्रॉ
|26 जनवरी 2010
|3
|वेस्ट जोन
|747
|209.2
|3.56
|2
|साउथ जोन
|राउरकेला
|जीत
|18 जनवरी 1991
|4
|साउथ जोन
|740
|171.1
|4.32
|2
|वेस्ट जोन
|वानखेड़े
|जीत
|31 अक्टूबर 1986
|5
|नॉर्थ जोन
|729/9d
|223.1
|3.26
|1
|वेस्ट जोन
|जमशेदपुर
|जीत
|25 जनवरी 1991
|6
|नॉर्थ जोन
|716
|218.0
|3.28
|2
|ईस्ट जोन
|ईडन गार्डन्स
|ड्रॉ
|30 नवंबर 1994
|7
|ईस्ट जोन
|708
|163.0
|4.34
|1
|साउथ जोन
|चेन्नई
|—
|6 सितंबर 2026
|8
|नॉर्थ जोन
|708/8d
|167.0
|4.23
|1
|साउथ जोन
|विजयवाड़ा
|ड्रॉ
|4 जनवरी 2001
|9
|नॉर्थ जोन
|708/9d
|180.0
|3.93
|2
|सेंट्रल जोन
|वडोदरा
|जीत
|10 अक्टूबर 1993
|10
|इंडिया ब्लू
|707
|176.3
|4.00
|1
|इंडिया ग्रीन
|ग्रेटर नोएडा
|ड्रॉ
|4 सितंबर 2016
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