Duleep Trophy के इतिहास में पहली बार ईस्ट जोन ने पार किया 700 का आंकड़ा, टॉप-10 की लिस्ट में धमाकेदार एंट्री

East Zone vs South Zone Final: चेन्‍नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में जारी दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मुकाबले में साउथ जोन के खिलाफ कप्तान ईशान किशन ने 270 रनों की धमाकेदार पारी खेली है। ईशान भले ही अपने तिहरे शतक से चूक गए, लेकिन उनकी टीम दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक 708 के स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। इस तरह अब ईस्ट जोन का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है। ईस्‍ट इस टोटल के साथ पहली बार शीर्ष-10 सर्वाधिक स्‍कोर वाली लिस्‍ट में शामिल हो गई है। इससे पहले उसका एक पारी में सबसे ज्‍यादा टोटल 561 रन था, जो उसने अक्‍टूबर 1986 में वेस्‍ट जोन के खिलाफ बनाया था।