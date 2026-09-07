Ishan Kishan ने Duleep Trophy के फाइनल में रचा इतिहास, दोहरा शतक ठोकने वाले बने ईस्ट जोन के बने तीसरे बल्लेबाज

दलीप ट्रॉफी के फाइनल में डबल सेंचुरी लगाने बल्लेबाजों की बात की जाए तो रमन लांबा का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने 1987-88 के फाइनल में नॉर्थ जोन की ओर से वेस्ट जोन के खिलाफ भिलाई में 320 रन की पारी खेली थी। इसके बाद यूसुफ पठान ने वेस्ट जोन के लिए खेलते हुए 2009-10 के फाइनल में दोहरा शतक जड़ा था। चेतेश्वर पुजारा ने 2016 के फाइनल में इंडिया ब्लू की ओर से इंडिया रेड के खिलाफ ग्रेटर नॉएडा में नाबाद 256 रन बनाए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया। 2022 के फाइनल में वेस्ट जोन की ओर से साउथ जोन के खिलाफ कोयंबटूर में उन्होंने 265 रन की धमाकेदार पारी खेली।