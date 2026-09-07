Women’s Asia Cup 2026 के सेमीफाइनल की 2 टीमें कन्फर्म, जानें अब कौन-कौन सी टीमें बना सकती हैं अंतिम 4 में जगह

दूसरी ओर, ग्रुप A से पाकिस्तान का अंतिम-4 में पहुंचना लगभग तय है। थाईलैंड ने तीनों मैच खेल लिए हैं और एक में जीत हासिल की है, तो पाकिस्तान ने अब तक 2 मैच खेले हैं। पाकिस्तान को अपना आखिरी मुकाबला हांगकांग से खेलना है, जो सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर है। दूसरी ओर, थाईलैंड एक मैच जीतकर तीसरे स्थान पर है और उसका नेट रन रेट -2.050 है। हांगकांग का नेट रन रेट -3.575 है। पाकिस्तान का नेट रन रेट -0.569 है। अब इस स्थिति में पाकिस्तान की टीम हांगकांग से हार भी जाती है, तो वह नेट रन रेट की वजह से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। इस स्थिति में सभी टीमों के 2-2 अंक होंगे, लेकिन पाकिस्तान की टीम नेट रन रेट की वजह से इन तीनों में सबसे आगे होगी।