7 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

Women’s Asia Cup 2026 के सेमीफाइनल की 2 टीमें कन्फर्म, जानें अब कौन-कौन सी टीमें बना सकती हैं अंतिम 4 में जगह

Women's Asia Cup 2026 में भारत के बाद श्रीलंका ने भी सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। अब ग्रुप A से पाकिस्तान और ग्रुप B से बांग्लादेश या UAE में से एक टीम अंतिम-4 में पहुंचेगी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 07, 2026

women's cricket team india

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (फोटो- BCCI Women's X)

Women's Asia Cup Semi Final Scenario: वूमेंस एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत के बाद अब श्रीलंका ने भी अपनी जगह पक्की कर ली है। ग्रुप A में जहां भारतीय टीम तीनों मैच जीतकर टॉप पर रही, तो ग्रुप B में श्रीलंका ने इंडोनेशिया, बांग्लादेश और UAE को मात दी। अब दोनों ग्रुप्स से सिर्फ एक-एक टीम अंतिम-4 का टिकट हासिल कर सकती है। ग्रुप A से हांगकांग और थाईलैंड का बाहर होना तय माना जा रहा है, तो ग्रुप B की जंग रोमांचक हो चुकी है।

बांग्लादेश-UAE के बीच होगी टक्कर

ग्रुप B में बांग्लादेश और UAE के बीच होने वाले मुकाबले से एक सेमीफाइनल टिकट कन्फर्म होना है। दोनों टीमें अब तक 2 में से एक मैच जीत पाई हैं। जबकि तीनों मैच हारने की वजह से इंडोनेशिया बाहर हो गई है। अब बांग्लादेश और UAE के बीच होने वाले मुकाबले को जो भी जीतेगा, वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा।

पाकिस्तान की टिकट लगभग कन्फर्म

दूसरी ओर, ग्रुप A से पाकिस्तान का अंतिम-4 में पहुंचना लगभग तय है। थाईलैंड ने तीनों मैच खेल लिए हैं और एक में जीत हासिल की है, तो पाकिस्तान ने अब तक 2 मैच खेले हैं। पाकिस्तान को अपना आखिरी मुकाबला हांगकांग से खेलना है, जो सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर है। दूसरी ओर, थाईलैंड एक मैच जीतकर तीसरे स्थान पर है और उसका नेट रन रेट -2.050 है। हांगकांग का नेट रन रेट -3.575 है। पाकिस्तान का नेट रन रेट -0.569 है। अब इस स्थिति में पाकिस्तान की टीम हांगकांग से हार भी जाती है, तो वह नेट रन रेट की वजह से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। इस स्थिति में सभी टीमों के 2-2 अंक होंगे, लेकिन पाकिस्तान की टीम नेट रन रेट की वजह से इन तीनों में सबसे आगे होगी।

पाकिस्तान और हांगकांग के बीच ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा, जबकि बांग्लादेश और UAE के बीच मुकाबला 8 सितंबर को खेला जाएगा। इन दोनों टीमों के नतीजों से 2 सेमीफाइनल की टीमें मिल जाएंगी। पहले सेमीफाइनल में भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश से हो सकता है, तो दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से संभावित है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

07 Sept 2026 09:08 am

Published on:

07 Sept 2026 08:59 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Women’s Asia Cup 2026 के सेमीफाइनल की 2 टीमें कन्फर्म, जानें अब कौन-कौन सी टीमें बना सकती हैं अंतिम 4 में जगह

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Pakistan Cricket की दुर्दशा के पीछे टीम इंडिया के खिलाफ एक टी20 मैच, मोहम्मद यूसुफ ने बताई पूरी कहानी

Pakistan player not play in The Hundred
क्रिकेट

SA vs AUS Test 2026: 8 साल बाद साउथ अफ्रीका दौरे पर जाएगी ऑस्ट्रेलिया, 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान

Aus vs Ban 1st Test Day 2 Highlights
क्रिकेट

भारत के बाद श्रीलंका ने Women’s Asia Cup 2026 के सेमीफाइनल में बनाई जगह, बांग्लादेश को हराकर दर्ज की हैट्रिक जीत

SL vs BAN Womens Asia Cup
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी की एक झलक पाने को बेताब दिखे हजारों फैंस, टीनेजर सेंसेशन ने भी ऑटोग्राफ देकर जीता दिल

Vaibhav Sooryavanshi autograph session
क्रिकेट

Duleep Trophy 2026 Final: ईस्‍ट जोन ने दूसरे दिन कर लिए 3 काम, तो खत्‍म हो सकता है 13 साल का खिताबी सूखा

Duleep Trophy 2026 Final, East Zone vs South Zone,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.