Duleep Trophy 2026 Final: चेन्‍नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में दिलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल के पहले दिन ईशान किशन ने नाबाद शतक लगाकर ईस्ट जोन को साउथ जोन पर दबदबा बनाने में मदद की। पहले दिन का खेल खत्‍म होने तक ईस्ट का स्कोर 385/4 रहा। किशन 111 और कुशाग्र 63 रन बनाकर नॉट आउट हैं। इन दोनों के बीच 26.4 ओवर में 144 रन की अटूट पार्टनरशिप हो चुकी है, लेकिन दूसरे दिन मैच कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर, ईस्‍ट जोन को 13 साल के दलीप ट्रॉफी जीतने के सूखे को खत्‍म करना है तो उसे दूसरे दिन तीन काम करने होंगे।