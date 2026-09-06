आखिरी ओवर तक चला रोमांच, हाईवोल्टेज मुकाबले में एम्स्टर्डम फ्लेम्स ने रविचंद्रन अश्विन की डबलिन गार्डियंस को 9 रन से हराया

डबलिन गार्डियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। एम्स्टर्डम की शुरुआत ठीक रही। स्टीवन स्मिथ और युवराज समरा ने टीम को शुरुआती रन दिए। समरा ने 8 गेंदों में 11 रन बनाए। हालांकि, वह ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके। स्मिथ ने इसके बाद पारी को संभाला। उन्होंने 27 गेंदों पर 38 रन बनाए। उनकी पारी में दो चौके और दो छक्के शामिल रहे। बास डी लीडे ने भी 19 रन जोड़े।