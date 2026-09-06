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आखिरी ओवर तक चला रोमांच, हाईवोल्टेज मुकाबले में एम्स्टर्डम फ्लेम्स ने रविचंद्रन अश्विन की डबलिन गार्डियंस को 9 रन से हराया

Amsterdam Flames vs Dublin Guardians: एम्स्टर्डम फ्लेम्स ने रोमांचक मुकाबले में डबलिन गार्डियंस को 9 रन से हराया। जेम्स विंस की शानदार 73 रन की पारी के बावजूद गार्डियंस जीत से चूक गई।
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भारत

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Saurabh Mall

Sep 06, 2026

Dublin Guardians captain Ravichandran Ashwin (1)

डबलिन गार्डियंस के कप्तान रविचंद्रन अश्विन (फोटो-ETPL (ANI))

European T20 Premier League: एम्स्टर्डम फ्लेम्स और डबलिन गार्डियंस के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। मैच का फैसला आखिरी ओवरों में हुआ। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। रविचंद्रन अश्विन की डबलिन गार्डियंस ने लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत की उम्मीद बनाए रखी। हालांकि, एम्स्टर्डम के गेंदबाजों ने दबाव के समय शानदार प्रदर्शन किया। आखिर में फ्लेम्स ने 9 रन से बाजी मार ली।

यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग 2026 के इस मुकाबले में एम्स्टर्डम ने पहले बल्लेबाजी की। टीम ने 20 ओवर में 169 रन बनाए। जवाब में डबलिन की टीम 160 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ एम्स्टर्डम को दो अहम अंक मिले। वहीं, डबलिन गार्डियंस की पांच मैचों में यह लगातार पांचवीं हार रही।

स्मिथ और कैंफर ने दिलाई मजबूत शुरुआत

डबलिन गार्डियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। एम्स्टर्डम की शुरुआत ठीक रही। स्टीवन स्मिथ और युवराज समरा ने टीम को शुरुआती रन दिए। समरा ने 8 गेंदों में 11 रन बनाए। हालांकि, वह ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके। स्मिथ ने इसके बाद पारी को संभाला। उन्होंने 27 गेंदों पर 38 रन बनाए। उनकी पारी में दो चौके और दो छक्के शामिल रहे। बास डी लीडे ने भी 19 रन जोड़े।

इसके बाद टिम डेविड ने तेजी से रन बनाए। उन्होंने 26 गेंदों में 35 रन की पारी खेली। आखिरी ओवरों में कर्टिस कैंफर ने तेजी दिखाई। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों पर 32 रन बनाए। उनकी पारी में पांच चौके शामिल थे। कैंफर की तेज पारी की बदौलत एम्स्टर्डम ने 169/7 का स्कोर खड़ा किया। डबलिन को जीत के लिए 170 रन का लक्ष्य मिला।

जेम्स विंस ने मचाई हलचल

लक्ष्य का पीछा करने उतरी डबलिन गार्डियंस ने शानदार शुरुआत की। जेम्स विंस ने पारी की कमान संभाली। उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 46 गेंदों में 73 रन बनाए।

विंस ने अपनी पारी में 10 चौके और दो छक्के लगाए। उनकी बल्लेबाजी से डबलिन लगातार लक्ष्य के करीब पहुंचता रहा। हैरी टेक्टर ने भी 12 गेंदों में 18 रन बनाए। संजय कृष्णमूर्ति ने 20 गेंदों पर 24 रन जोड़े। डबलिन ने पावरप्ले में 69 रन बना लिए थे। इससे टीम की जीत की उम्मीद मजबूत हो गई थी।

आखिरी ओवरों में पलटा मैच

एम्स्टर्डम ने दबाव के बीच लगातार विकेट हासिल किए। रिचर्ड ग्लीसन ने डेरिल मिशेल को जल्दी आउट किया। इसके बाद उन्होंने जेम्स विंस का भी बड़ा विकेट हासिल किया। विंस के आउट होते ही डबलिन पर दबाव बढ़ गया।

टिम प्रिंगल ने भी शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने चार ओवर में 22 रन देकर तीन विकेट लिए। उनके शिकार हैरी टेक्टर, जॉर्ज डॉकरेल और रविचंद्रन अश्विन बने। डबलिन आखिरी ओवर तक मैच में बना रहा। लेकिन एम्स्टर्डम ने आखिरी समय में जरूरी रन रोक दिए। गार्डियंस 20 ओवर में 160/8 रन ही बना सके।

इस तरह एम्स्टर्डम फ्लेम्स ने मुकाबला 9 रन से जीत लिया। बल्लेबाजी में स्मिथ, डेविड और कैंफर ने अहम भूमिका निभाई। गेंदबाजों ने सही समय पर विकेट निकालकर टीम की जीत पक्की की। वहीं, विंस की शानदार 73 रन की पारी भी डबलिन को जीत नहीं दिला सकी।

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Updated on:

06 Sept 2026 04:58 pm

Published on:

06 Sept 2026 04:58 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / आखिरी ओवर तक चला रोमांच, हाईवोल्टेज मुकाबले में एम्स्टर्डम फ्लेम्स ने रविचंद्रन अश्विन की डबलिन गार्डियंस को 9 रन से हराया

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