Women’s Asia Cup 2026 के सेमीफाइनल में किससे होगा भारत का सामना? जानें पूरा गणित

Women's Asia Cup 2026 में भारतीय महिला टीम ने एशिया कप 2026 के 9वें मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को एकतरफा अंदाज में 7 विकेट से शिकस्‍त दी है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने पाकिस्तान को महज 55 रनों पर समेट दिया, जो उसका टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का सबसे कम स्‍कोर था। इसके बाद टीम इंडिया ने आसानी से 3 विकेट खोकर 8.4 ओवर में जीत दर्ज कर ली। भारत ने ग्रुप ए में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट में जगह बनाई है, लेकिन अभी तक सेमीफाइनल की तस्‍वीर साफ नहीं हो सकी है। आइये आपको भी बताते हैं कि सेमीफाइनल में भारत का सामना कौन-सी टीम से हो सकता है?