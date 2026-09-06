INDW vs PAKW: शेफाली वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ रचा इतिहास, T20I में 3000 रन बनाने वाली बनीं सबसे युवा क्रिकेटर

Women's Asia Cup 2026, Shafali Verma Record: पाकिस्तान के खिलाफ वूमेंस एशिया कप 2026 के अपने तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की। इस दौरान शेफाली वर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3 हजार रनों का आंकड़ा छूने वाली सबसे युवा महिला क्रिकेटर बन गई हैं। शेफाली ने यह कारनामा 22 साल 220 दिन की उम्र में किया। उन्होंने आयरलैंड की गैबी लुईस का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 24 साल 347 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था।