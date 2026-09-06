Duleep Trophy 2026 के फाइनल में अर्धशतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, साउथ जोन के खिलाफ हो गई चूक

आउट होने से पहले सूर्यवंशी ने कई बेहतरीन शॉट खेले। उन्होंने सिराज के ओवर में एक छक्का और 2 चौके भी लगाए। उन्होंने मोहम्मद सिराज के उस ओवर से 14 रन बटोरे। हालांकि अपनी कमजोरी नहीं सुधार सके और अर्धशतक से चूक गए। सूर्यवंशी की सबसे बड़ी कमजोरी धीरे धीरे एक्सपोज होने लगी है। अगर सूर्यवंशी को आउट करना है तो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद रखिए और अगर बाउंस अच्छी मिल जाती है तो सूर्यवंशी को खेलने में दिक्कत होती है। मिलिंद ने भी सूर्यवंशी को आउट करने के लिए यही तरकीब अपनाई और उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जहां त्यागराजन ने डीप में जाकर आसानी से कैच पकड़ लिया।