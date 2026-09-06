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INDW vs PAKW: भारत के खिलाफ 55 रन पर ढेर होने के बाद पाकिस्तानी कप्तान ने तोड़ी चुप्पी, बताई सबसे बड़ी गलती

India vs Pakistan Women 2026: वूमेंस एशिया कप 2026 में भारत के खिलाफ 7 विकेट से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने टीम की खराब बल्लेबाजी को हार की बड़ी वजह बताया। पाकिस्तान की टीम अब 7 सितंबर को हांगकांग के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप मुकाबला खेलेगी,
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Sep 06, 2026

𝐅𝐚𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐚 and harmanpreet kaur

फातिमा सना और हरमनप्रीत कौर (फोटो- ACC X)

India vs Pakistan Women's Asia Cup 2026: पाकिस्तान को भारत के खिलाफ शनिवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए वूमेंस एशिया कप 2026 के 9वें मुकाबले में 7 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने माना कि उनकी टीम की बल्लेबाजी खराब रही और पूरी पारी के दौरान टीम ने संघर्ष किया। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन ये निर्णय टीम पर भारी पड़ गया और पाकिस्तानी टीम 18.1 ओवरों में सिर्फ 55 रन पर सिमट गई। आलम ये रहा कि पाकिस्तान की सिर्फ 2 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू सकीं। चार खिलाड़ी अपना खाता तक नहीं खोल सकीं।

पाकिस्तान के कप्तान से हुई चूक

पहले बल्लेबाजी करने के फैसले पर पाकिस्तानी कप्तान ने कहा, "हमारी बल्लेबाजी लड़खड़ा गई, पूरी पारी के दौरान हमने संघर्ष किया। हमें पता था कि विकेट ताजा है और हम अधिक से अधिक रन बनाना चाहते थे। हमें भरोसा था कि हमारी गेंदबाजी आक्रमण अच्छी है।" आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 29 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। हालांकि, इसके बाद टीम ने 8.4 ओवरों में 7 विकेट शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान के लिए तीनों विकेट फातिमा सना ने (3 ओवरों में 17 रन देकर 3 विकेट) हासिल किए।

हांगकांग से आखिरी ग्रुप स्टेज मैच

कप्तान सना निजी उपलब्धि से ज्यादा टीम की जीत को तरजीह देती हैं। उन्होंने कहा, "मैंने तीन विकेट लिए, लेकिन फिर भी हम मैच हार गए, इसलिए इसका कोई मायने नहीं है। हमें जीत की जरूरत थी, इसलिए तीन विकेट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता।" पाकिस्तानी टीम 2 में से 1 मैच गंवाने के बावजूद 'ग्रुप-ए' की प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मौजूद है। अब पाकिस्तानी टीम 7 सितंबर को अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में हांगकांग का सामना करेगी।

'ग्रुप-ए' से भारत ने पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली थी। अब पाकिस्तान (-0.569), थाईलैंड (-2.050) और हांगकांग, चीन (-3.575) क्रमश: दूसरे, तीसरे और चौथे पायदान पर हैं। यानी अगला मैच पाकिस्तान के लिए निर्णायक होगा। इस मुकाबले को लेकर पाकिस्तानी कप्तान ने कहा, "हम वहां अच्छा क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, और आखिरी मैच में हम जीतने और फाइनल (नॉकआउट) में जाने की कोशिश करेंगे।"

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Updated on:

06 Sept 2026 09:47 am

Published on:

06 Sept 2026 09:47 am

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