भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर। (Photo Credit - IANS)
India Women's vs Pakistan Women's: एशिया कप 2026 में शनिवार को ग्रुप चरण का 9वां मुकाबला चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। वहीं, इस मैच में मैदान पर उतरते ही भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। वह 150 टी20 इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी करने वाली पहली कप्तान बन गई हैं। इस मामले में दुनिया की कोई कप्तान उनके आसपास नहीं है।
|रैंक
|कप्तान
|टीम
|कप्तानी में मैच
|1
|हरमनप्रीत कौर*
|भारत
|150
|2
|चमारी अटापट्टू
|श्रीलंका
|121
|3
|मेग लैनिंग
|ऑस्ट्रेलिया
|100
|4
|हीथर नाइट
|इंग्लैंड
|96
|5
|डायने बिमेनिमाना
|रवांडा
|96
बता दें कि भारतीय टीम हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में एशिया कप 2026 के अपने पहले दो मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। पहले मैच में भारतीय महिला टीम ने थाईलैंड को हराया तो दूसरे मुकाबले में हांगकांग के खिलाफ एकतरफा जीत दर्ज की थी। अब भारतीय टीम पाकिस्तान को हराती है, तो उसकी टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक होगी। वहीं, पाकिस्तान के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है, क्योंकि अभी तक वह सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सकी है। उसने अपने पहले मुकाबले में थाईलैंड को हराया था। अगर वह भारत से हार भी जाती है, तो भी उसके पास हांगकांग को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने का मौका होगा।
भारत के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान महिला टीम की हालत बेहद ही खराब है। खबर लिखे जाने तक वह 6.1 ओवर में अपने 6 विकेट महज 35 के स्कोर पर गंवा चुकी है। भारत की ओर से श्रीचरणी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए हैं।
शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), प्रेमा रावत, दीप्ति शर्मा, नंदिनी शर्मा, क्रांति गौड़ और श्री चरणी।
मुनीबा अली (विकेटकीपर), गुल फिरोजा, शावल जुलफिकर, आयशा जाफर, फातिमा सना (कप्तान), सदाफ शम्स, उम-ए-हानी, एयमान फातिमा, नाशरा संधू, तुबा हसन और सादिया इकबाल।
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