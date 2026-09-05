बता दें कि भारतीय टीम हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में एशिया कप 2026 के अपने पहले दो मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। पहले मैच में भारतीय महिला टीम ने थाईलैंड को हराया तो दूसरे मुकाबले में हांगकांग के खिलाफ एकतरफा जीत दर्ज की थी। अब भारतीय टीम पाकिस्‍तान को हराती है, तो उसकी टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक होगी। वहीं, पाकिस्‍तान के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है, क्‍योंकि अभी तक वह सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सकी है। उसने अपने पहले मुकाबले में थाईलैंड को हराया था। अगर वह भारत से हार भी जाती है, तो भी उसके पास हांगकांग को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने का मौका होगा।