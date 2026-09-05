‘वैभव सूर्यवंशी बहुत छोटा है’, सुरेश रैना ने टीनेजर सनसनी को रेड बॉल क्रिकेट खिलाने पर उठाए सवाल

Suresh Raina on Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी व्‍हाइट बॉल के बाद अब रेड बॉल दलीप ट्रॉफी 2026 में भी धमाल मचा रहे हैं, लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को लगता है कि उन्‍हें अभी से टेस्‍ट क्रिकेट नहीं खिलाना चाहिए। इसके लिए वह अभी बहुत छोटे हैं। टीनेजर सनसनी की जगह उन्‍होंने अभिषेक शर्मा को टेस्‍ट क्रिकेट खिलाने की बात कही है। इसके साथ ही उन्‍होंने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की भी जमकर तारीफ की है। उन्‍होंने टेस्‍ट क्रिकेट में पंत को एक्‍स फैक्‍टर बताते उनकी कड़ी मेहनत और परफॉर्मेंस की तारीफ के साथ उन्हें अपने पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक बताया है।