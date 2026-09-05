‘भारत डरा हुआ है’, अफ़गानिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले पूर्व भारतीय कप्तान ने की टी20 टीम के चयन की आलोचना

अफगान सीरीज के लिए घोषित टीम में 4 इंजर्ड खिलाड़ी हैं। इस पर श्रीकांत ने कहा, "सिर्फ बेंगलुरु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग से खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। इन चारों ने मैच-फिटनेस साबित नहीं की है। वे किस आधार पर फिटनेस के दायरे में आते हैं? सिर्फ इसलिए कि आप बेंगलुरु सीओई में अपनी फिटनेस साबित कर देते हैं, क्या आप फिट हैं? इसी तरह हर्षित राणा इंग्लैंड गए थे, और फिर वहां उनके साथ क्या हुआ? इसलिए मैच-फिटनेस जरूरी है।"