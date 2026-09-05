5 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

SENA देशों में सीरीज से पहले परिस्थितियों में ढलने के लिए ज्यादा समय चाहता BCCI, आगामी दुबई वर्कशॉप रखेगा मांग

BCCI FTP plan: दुबई में 22 और 23 सितंबर को फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम (FTP) पर एक वर्कशॉप का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें जिसमें 2027-31 साइकिल के लिए इंटरनेशनल मैचों की शेड्यूलिंग पर चर्चा होगी। वहीं, BCCI चाहता है कि SENA देशों होने वाली सीरीज से पहले परिस्थितियों में ढलने के लिए ज्‍यादा समय मिले। इसलिए प्‍लेयर्स को आराम के साथ फ्रैंडली मैच भी खेलने को मिलें।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Sep 05, 2026

BCCI FTP plan

BCCI Logo (Photo- IANS)

BCCI FTP plan: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) आगामी 22 और 23 सितंबर को दुबई में एक वर्कशॉप आयोजित करने जा रहा है। इस दौरान 2027-31 चक्र के लिए इंटरनेशनल मैचों की शेड्यूलिंग पर चर्चा की जाएगी। इस वर्कशॉप में सभी बोर्ड की ऑपरेशन टीमों के आने की उम्‍मीद है। इनके अलावा शीर्ष 8 एसोसिएट देशों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। इसको लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का कहना है कि वह अपनी टीम को अगले फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम (FTP) चक्र की प्लानिंग इस तरह से करने का निर्देश देगा कि विदेशी हालात खासतौर पर साउथ अफ्रीका, इंग्‍लैंड, न्‍यूजीलैंड और ऑस्‍ट्रेलिया (SENA) में सीरीज से पहले ढलने के लिए काफी समय मिल सके।

बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कही थी ये बात

बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया का कहना है कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि साल में बहुत सारे मैच होते हैं और इसीलिए अगले एफटीपी में हम कुछ चीजें करेंगे और कुछ कदम उठाएंगे। जल्द अलग-अलग इंटरनेशनल फोरम पर मीटिंग करने वाले अपने लोगों से हमने कहा है कि हमारा एफटीपी इस तरह से शेड्यूल किया जाना चाहिए कि खिलाड़ियों को पूरा आराम मिले। साथ ही सेना देशों में किसी भी बड़ी सीरीज से पहले परिस्थितियों में ढलने के लिए फ्रेंडली मैच भी आयोजित किए जाएं।

बाइलेटरल और आईसीसी इवेंट्स के हिसाब से करना होगा काम

बीसीसीआई मैनेजर्स को शेड्यूल में गैप बनाने के लिए अगले एफटीपी में मौजूदा बाइलेटरल सीरीज और आईसीसी इवेंट्स के हिसाब से काम करना होगा। भारत 2028 की शुरुआत में पांच टेस्ट के लिए इंग्लैंड की मेजबानी करेगा और उस साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया जाएगा। फिर रिटर्न टूर होंगे, जिसमें भारत शायद 2029 में इंग्लैंड का टूर करेगा और 2031 में ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगा।

2027-31 चक्र में आईसीसी इवेंट्स

इस बीच आईसीसी इवेंट्स भी हैं। 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टी20 वर्ल्ड कप, 2029 में भारत में चैंपियंस ट्रॉफी और 2030 में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में टी20 वर्ल्ड कप और 2031 में भारत और बांग्लादेश में वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। फिर वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के तहत उन्हें साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज जाने के बाद श्रीलंका और दूसरी टीम को भी होस्ट करना पड़ सकता है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन बीसीसीआई टारगेट पूरे करने के लिए जाना जाता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

05 Sept 2026 03:06 pm

Published on:

05 Sept 2026 03:06 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / SENA देशों में सीरीज से पहले परिस्थितियों में ढलने के लिए ज्यादा समय चाहता BCCI, आगामी दुबई वर्कशॉप रखेगा मांग

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Duleep Trophy Final: एक और खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगे ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी-मोहम्मद शमी का मिलेगा साथ, जानें डिटेल्स

Ishan kishan century against afghanistan
क्रिकेट

ईस्ट जोन के खिलाफ फाइनल से पहले साउथ जोन ने बढ़ाई अपनी ताकत, मोहम्मद सिराज और देवदत्त पडिक्कल को टीम में किया शामिल

ind vs sl 1st test KL Rahul
क्रिकेट

IPL 2027 से पहले Sanju Samson को CSK का कप्तान बनाने की मांग, दिग्गज क्रिकेटर ने बताई सबसे बड़ी वजह

sanju samson century
क्रिकेट

यशस्वी जायसवाल-तिलक वर्मा के रिकॉर्ड पर Vaibhav Suryavanshi की नजर, अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 का इतिहास पलटने का मौका

vaibhav suryavanshi
क्रिकेट

IND W vs PAK W: वूमेंस एशिया कप में 9 बार हुई है भारत-पाकिस्तान की टक्कर, 4 सालों से जीत के लिए तरस रहे पड़ोसी

women's cricket team india
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.