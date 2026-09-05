SENA देशों में सीरीज से पहले परिस्थितियों में ढलने के लिए ज्यादा समय चाहता BCCI, आगामी दुबई वर्कशॉप रखेगा मांग

BCCI FTP plan: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) आगामी 22 और 23 सितंबर को दुबई में एक वर्कशॉप आयोजित करने जा रहा है। इस दौरान 2027-31 चक्र के लिए इंटरनेशनल मैचों की शेड्यूलिंग पर चर्चा की जाएगी। इस वर्कशॉप में सभी बोर्ड की ऑपरेशन टीमों के आने की उम्‍मीद है। इनके अलावा शीर्ष 8 एसोसिएट देशों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। इसको लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का कहना है कि वह अपनी टीम को अगले फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम (FTP) चक्र की प्लानिंग इस तरह से करने का निर्देश देगा कि विदेशी हालात खासतौर पर साउथ अफ्रीका, इंग्‍लैंड, न्‍यूजीलैंड और ऑस्‍ट्रेलिया (SENA) में सीरीज से पहले ढलने के लिए काफी समय मिल सके।