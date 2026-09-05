IND W vs PAK W: वूमेंस एशिया कप में 9 बार हुई है भारत-पाकिस्तान की टक्कर, 4 सालों से जीत के लिए तरस रहे पड़ोसी

INDW vs PAKW Head To Head Record: वूमेंस एशिया कप 2026 का 9वां मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। भारतीय टीम आज हैट्रिक जीत के इरादे से उतरेगी, तो वहीं पाकिस्तान की नजर सेमीफाइनल के टिकट पर होगी। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में आज रात 8:00 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल का टिकट कंफर्म कर चुकी है, तो वहीं पाकिस्तान की टीम भी अंतिम चार में पहुंचने की रेस में शामिल है। हालांकि, पाकिस्तान का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि उसे आज सेमीफाइनल का टिकट मिल पाएगा।