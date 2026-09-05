5 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND W vs PAK W: वूमेंस एशिया कप में 9 बार हुई है भारत-पाकिस्तान की टक्कर, 4 सालों से जीत के लिए तरस रहे पड़ोसी

IND vs PAK Head To Head in Women's Asia Cup: वूमेंस एशिया कप 2026 में आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमें अब तक आपस में 9 मुकाबले खेल चुकी हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 05, 2026

women's cricket team india

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

INDW vs PAKW Head To Head Record: वूमेंस एशिया कप 2026 का 9वां मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। भारतीय टीम आज हैट्रिक जीत के इरादे से उतरेगी, तो वहीं पाकिस्तान की नजर सेमीफाइनल के टिकट पर होगी। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में आज रात 8:00 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल का टिकट कंफर्म कर चुकी है, तो वहीं पाकिस्तान की टीम भी अंतिम चार में पहुंचने की रेस में शामिल है। हालांकि, पाकिस्तान का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि उसे आज सेमीफाइनल का टिकट मिल पाएगा।

9 बार हो चुकी है भारत-पाक की टक्कर

भारत और पाकिस्तान की टीमें आज वूमेंस एशिया कप में 9 बार आमने-सामने हुई हैं, जिसमें से सात बार भारतीय टीम को जीत मिली है, तो दो बार पाकिस्तान ने भी जीत का स्वाद चखा है। हालांकि, एशिया कप में पाकिस्तान को आखिरी जीत 2022 में मिली, जब उसने 13 रन से भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हरा दिया था।

टी20 वर्ल्डकप में हुई थी आखिरी टक्कर

ओवरऑल रिकॉर्ड की बात की जाए तो यहां भी भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। अब तक दोनों टीमें 17 बार आमने-सामने हो चुकी हैं, जिसमें से 14 बार भारतीय टीम को जीत मिली है, तो तीन बार पाकिस्तान ने जीत का स्वाद चखा है। दोनों टीमें आखिरी बार वूमेंस टी20 वर्ल्ड कप में आमने-सामने हुई थीं, जहां भारतीय टीम ने 64 रन से शानदार जीत हासिल की थी। हालांकि, दोनों टीमें ही पहले राउंड से ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई थीं।

श्रीलंका और बांग्लादेश भी सेमीफाइनल की रेस में

इस टूर्नामेंट में आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें चार-चार के दो अलग ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप बी में भारत-पाकिस्तान के साथ हांगकांग और थाईलैंड की टीम शामिल है, तो वहीं ग्रुप डी में श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ यूएई और इंडोनेशिया की टीमें हैं। इंडोनेशिया और हांगकांग टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो चुके हैं। वहीं, ग्रुप डी से श्रीलंका और बांग्लादेश के सेमीफाइनल पहुंचने की उम्मीद है। श्रीलंका ने दोनों मुकाबले जीते हैं, तो वहीं बांग्लादेश ने एक मैच खेला और उसमें जीत हासिल की है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

05 Sept 2026 11:43 am

Published on:

05 Sept 2026 11:43 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND W vs PAK W: वूमेंस एशिया कप में 9 बार हुई है भारत-पाकिस्तान की टक्कर, 4 सालों से जीत के लिए तरस रहे पड़ोसी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Jasprit Bumrah की जगह प्रिंस यादव को अफगानिस्तान के खिलाफ टीम में मिल सकती है जगह, BCCI ने दिया बड़ा अपडेट

jasprit bumrah
क्रिकेट

INDW vs PAKW: वूमेंस एशिया कप में आज होगा भारत-पाकिस्तान का हाई-वोल्टेज मुकाबला, जानें फ्री में कैसे देखें लाइव

IND vs PAK Womens Asia Cup 2026
क्रिकेट

Lhuan-dre Pretorius बने T20I में शतक जड़ने वाले सबसे यंग प्लेयर, तीसरे स्थान पर खिसके यशस्वी जायसवाल

Luan-dre Pretorius youngest T20I century
क्रिकेट

अफगानिस्तान के खिलाफ क्यों उतारी फुल स्ट्रेंथ टीम? श्रीकांत बोले- चयनकर्ताओं ने डर के मारे लिया फैसला

India vs Afghanistan T20 Srikkanth Statement
क्रिकेट

उम्र में गड़बड़ी पड़ी भारी! युवा लेग-स्पिनर रोहित यादव पर 2 साल का बैन, कुल 65 खिलाड़ियों के नाम आए सामने

India U19 Cricket Age Discrepancy
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.