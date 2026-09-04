उम्र में गड़बड़ी पड़ी भारी! युवा लेग-स्पिनर रोहित यादव पर 2 साल का बैन, कुल 65 खिलाड़ियों के नाम आए सामने

रोहित यादव को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली इंडिया अंडर-19 सीरीज के लिए टीम में जगह मिली थी। यह सीरीज राजकोट और अहमदाबाद में खेली जानी है। लेकिन टीम में शामिल होने के बाद उनके दस्तावेजों की जांच हुई। CAB के रूटीन वेरिफिकेशन में कुछ असंगतियां मिलीं। इसके बाद मामले की जानकारी BCCI को दी गई। BCCI ने भी दस्तावेजों की जांच की। जांच पूरी होने के बाद यादव को टीम से बाहर कर दिया गया। उनकी जगह दूसरे खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया है। हालांकि, रिप्लेसमेंट खिलाड़ी का नाम सामने नहीं आया है।