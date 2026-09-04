Asian Games 2026 से पहले जापान से होगा भारत का मुकाबला, BCCI ने किया ऐतिहासिक T20I मैच का ऐलान

बीसीसीआई ने शुक्रवार अपने आधिकारिक एक्‍स अकाउंट पर पोस्‍ट करते हुए बताया कि भारत 22 सितंबर को जापान के साथ पुरुषों का एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगा। यह जापान और भारत के डिप्लोमैटिक रिश्तों की 75वीं सालगिरह पर होगा। बोर्ड सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि बीसीसीआई इस ऐतिहासिक मौके का हिस्सा बनने को लेकर बहुत उत्‍साहित है। जब भारत और जापान की पुरुष टीमें जापान में एक खास टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए सामने आएंगी। यह क्रिकेट के लिए एक अहम पल है, क्योंकि यह भारतीय टीम को एक नई जगह पर ले जाता है और जापान और पूर्वी एशिया में इस खेल को ज्‍यादा लोगों तक पहुंचाने का मौका देता है।