4 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

Asian Games 2026 से पहले जापान से होगा भारत का मुकाबला, BCCI ने किया ऐतिहासिक T20I मैच का ऐलान

India vs Japan: डिप्लोमैटिक रिश्तों के 75 साल पूरे होने के मौके पर 22 सितंबर को भारत का सामना जापान से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस एकमात्र मैच की आधिकारिक घोषणा एक्‍स पर पोस्‍ट के माध्‍यम से की है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Sep 04, 2026

India vs Japan One T20I

भारतीय टीम। (फोटो- IANS)

India vs Japan One T20I: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुक्रवार को भारत और जापान के बीच 22 सितंबर को एकमात्र T20I मैच की घोषणा की है, ताकि दोनों देशों के बीच डिप्लोमैटिक रिश्तों की 75वीं सालगिरह मनाई जा सके। टोचिगी प्रीफेक्चर के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले इस मुकाबले के विजेता को सुजुकी कप दिया जाएगा। बता दें कि भारतीय टीम एशियन गेम्स में अपने अभियान का आगाज 28 सितंबर को क्वार्टर फाइनल मुकाबले से करेगी।

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने दी ये जानकारी

बीसीसीआई ने शुक्रवार अपने आधिकारिक एक्‍स अकाउंट पर पोस्‍ट करते हुए बताया कि भारत 22 सितंबर को जापान के साथ पुरुषों का एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगा। यह जापान और भारत के डिप्लोमैटिक रिश्तों की 75वीं सालगिरह पर होगा। बोर्ड सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि बीसीसीआई इस ऐतिहासिक मौके का हिस्सा बनने को लेकर बहुत उत्‍साहित है। जब भारत और जापान की पुरुष टीमें जापान में एक खास टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए सामने आएंगी। यह क्रिकेट के लिए एक अहम पल है, क्योंकि यह भारतीय टीम को एक नई जगह पर ले जाता है और जापान और पूर्वी एशिया में इस खेल को ज्‍यादा लोगों तक पहुंचाने का मौका देता है।

भारत और जापान के बीच खेल सहयोग और लेन-देन को मिलेगा बढ़ावा

बता दें कि ये मैच 'स्पोर्ट 75' के लॉन्च का प्रतीक है, जो जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक समझौते की पहल है। इसका मकसद भारत और जापान के बीच खेल सहयोग और लेन-देन को बढ़ाना देना है।

एशियन गेम्‍स 2026 की तैयारियों के लिए मिलेगा ज्‍यादा समय

जापान के खिलाफ एकमात्र टी20 मैच का मतलब है कि भारतीय टीम 22 सितंबर से पहले ही जापान पहुंच जाएगी। जहां भारतीय प्‍लेयर्स को खुद को परिस्थितयों के हिसाब से ढलने का ज्‍यादा मौका मिलेगा, क्‍योंकि इसके बाद यही टीम जापान में एशियन गेम्स 2026 में हिस्‍सा लेगी। इस मेगा इवेंट में भारत अपने अभियान का आगाज 28 सितंबर से क्वार्टर फाइनल से करेगा। बता दें कि एशियन गेम्‍स में डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

04 Sept 2026 05:48 pm

Published on:

04 Sept 2026 05:30 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Asian Games 2026 से पहले जापान से होगा भारत का मुकाबला, BCCI ने किया ऐतिहासिक T20I मैच का ऐलान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

वैभव सूर्यवंशी को रोकने की तैयारी, विपक्षी टीम में मोहम्मद सिराज समेत 2 स्टार प्लेयर की एंट्री

Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट

वीरेंद्र सहवाग और सुरेश रैना समेत कई खिलाड़ियों ने खास अंदाज में फैंस को दी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

Krishna Janmashtami wishes, virender sehwag,
क्रिकेट

एशिया कप में गर्दा उड़ा रहीं भारतीय प्‍लेयर्स, स्‍मृति मंधाना शीर्ष पर, जानें टॉप-10 में कौन-कौन

Smriti Mandhana
क्रिकेट

Sri Lanka Tour of England: टीम अनाउंसमेंट के एक ही दिन बाद कप्तान हुआ बाहर, श्रीलंका को बदलना पड़ा टी20 स्क्वॉड

Kusal Mendis
क्रिकेट

‘कप्तानों के पास पहले जैसा कंट्रोल नहीं’, पाकिस्तान क्रिकेट में फेरबदल के बाद बाबर आजम की भूमिका पर उठे सवाल

Babar Azam, england vs pakistan,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.