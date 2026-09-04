‘कप्तानों के पास पहले जैसा कंट्रोल नहीं’, पाकिस्तान क्रिकेट में फेरबदल के बाद बाबर आजम की भूमिका पर उठे सवाल

Michael Atherton on Babar Azam Authority: इंग्‍लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को शुरुआती दो टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा है। सीरीज 2-0 से गंवाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने टेस्ट टीम में बड़े बदलाव करते हुए सात खिलाड़ियों को वापस घर भेज दिया। मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा और इमाम-उल-हक उन प्‍लेयर्स में शामिल हैं, जिन्हें सीरीज के बीच हटा दिया गया, जबकि कोच सरफराज अहमद और उमर गुल को भी जाने के लिए कह दिया गया। इस मामले में पाकिस्‍तान के कप्‍तान बाबर आजम ने चुप्‍पी साध रखी है। वहीं, अब इंग्‍लैंड के पूर्व खिलाड़ी माइकल एथरटन ने बाबर आजम के अधिकार और पाकिस्तान के कप्तानों की भूमिका पर सवाल उठाया है।