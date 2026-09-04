India vs Pakistan in Women's Asia Cup 2026: विमेंस एशिया कप 2026 में भारतीय महिला टीम ने ग्रुप चरण के अपने दो शुरुआती मैचों में थाईलैंड और हांगकांग को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब ग्रुप चरण में उसका आखिरी मैच चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान से होगा। ये महाभिड़ंत शनिवार 5 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम में भारतीय समयानुसार, रात 8.00 बजे से होगी। भारत-पाकिस्‍तान के टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड की बात करें, तो टीम इंडिया दबदबा साफ नजर आता है।