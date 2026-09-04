वैभव सूर्यवंशी-ईशान किशन का टूट सकता है Duleep Trophy जीतने का सपना, गौतम गंभीर के फैसले पर टिकी नजरें

Duleep Trophy Final 2026 Update: दलीप ट्रॉफी 2026 के सेमीफाइनल में रिकॉर्ड अर्धशतकीय पारी खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी का खिताब जीतने का सपना टूट सकता है। ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन के साथ सूर्यवंशी फाइनल मुकाबले को छोड़ सकते हैं। दलीप ट्रॉफी 2026 का खिताबी मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में 6 सितंबर से शुरू होगा, जहां ईस्ट जोन का सामना 13 बार की चैंपियन साउथ जोन से होगा। इसके एक सप्ताह बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत होगी, जिसका पहला मुकाबला 13 सितंबर को खेला जाएगा। दलीप ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला 10 सितंबर तक खेला जाएगा।