Asia Cup 2026: हांगकांग ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारत की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं

वहीं, गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा और नंदनी शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कुल 6 विकेट चटकाए थे। दीप्ति ने 1.1 ओवर के स्पेल में बिना कोई रन दिए 3 विकेट निकाले थे। वहीं, श्री चरणी और क्रांति गौड़ भी अच्छी लय में नजर आई थीं। दूसरी ओर, हांगकांग, चीन की टीम को पहले मैच में थाईलैंड के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 6 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। गेंदबाजी में मरीना लैम्पलो का प्रदर्शन थाईलैंड के खिलाफ जबरदस्त रहा था और उन्होंने महज 11 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे। वहीं, एलिसन सिउ भी 3 विकेट निकालने में सफल रही थीं। हालांकि, बल्लेबाजी में यास्मीन दसवाणी और कारी चान ही कुछ हद तक लय में दिखाई दी थीं और टीम 121 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 विकेट खोकर 114 रन ही बना सकी थी।