Hanuman Ansh में बाबा नीम करोली के चमत्कार देख वीरेंदर सहवाग हुए भावुक, बोले- महसूस होती है उनकी कृपा

सहवाग वीडियो की शुरुआत 'सीता-राम' से करते हुए कहते हैं कि 10 साल पहले मुझे एक दोस्त ने महाराज जी के साथ उनकी लीलाओं के बारे में बताया था। उसी समय से मैं उनके विषय में पढ़ता-सुनता आ रहा हूं। तभी से मेरे मन में महाराज जी के प्रति एक गजब आकर्षण है। सहवाग ने आगे कहा कि सबसे खास बात ये है कि महाराज जी को शरीर त्‍यागे 53 साल हो गए, लेकिन महाराज की कृपा और उनकी लीलाएं आज भी उनके भक्तों के जीवन पर प्रभाव डाल रही हैं। महाराज जी का व्यक्तित्व, उनकी करुणा, उनकी कृपा से भक्तो में जो ट्रांस्फोर्मेशन आया। वह दिखाता है कि वे क्या थे? वे भक्‍तों को बिना बताए और जताए उनके सच्चेपन से मिला देते थे।