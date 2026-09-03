3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

Hanuman Ansh में बाबा नीम करोली के चमत्कार देख वीरेंदर सहवाग हुए भावुक, बोले- महसूस होती है उनकी कृपा

Hanuman Ansh review by Virender Sehwag: बाबा नीम करोली के जीवन पर आधारित फिल्‍म हनुमान अंश लोगों को काफी पसंद आ रही है। फिल्‍म में बाबा के चमत्‍कार देख वीरेंदर सहवाग हैरान रह गए। उन्‍होंने वीडियो पोस्‍ट करते हुए कहा कि महाराज जी की लीला बहुत निराली है। उनको समझना शायद संभव नहीं, लेकिन उनकी कृपा को महसूस करना जरूर संभव है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Sep 03, 2026

Hanuman Ansh review by Virender Sehwag

वीरेंदर सहवाग। (फोटो सोर्स: IANS)

Hanuman Ansh review by Virender Sehwag: बाबा नीम करोली के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश हाल ही में रिलीज हुई है। बाबा के चमत्‍कारों को दर्शाती इस फिल्‍म को महज 2 करोड़ रुपये में बनाया गया था, जो बॉक्‍स ऑफिस पर खूब धूम मचा रही है और करीब 60 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है। लोगों को यह फिल्‍म काफी पसंद आ रही है। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी वीरेंदर सहवाग को भी यह फिल्‍म बहुत पसंद आई है। 10 साल से बाबा नीम करोली के भक्‍त सहवाग फिल्‍म में बाबा के चमत्‍कार देख हैरान रह गए। उन्‍होंने फिल्‍म का रिव्‍यू करते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लोगों से फिल्‍म देखने की अपील की है।

वीरेंदर सहवाग ने इंस्‍टाग्राम पर डाली पोस्‍ट

सहवाग ने इंस्‍टाग्राम पर अपनी पोस्‍ट में कहा कि बाबा नीम करोली के प्रभाव के बारे में जितना सुना है उसे एक फिल्म में उतारना भले संभव ना हो, लेकिन उनके प्रभाव की एक झलक जरूर मिलती है। उन्‍होंने पोस्‍ट के कैप्‍शन में लिखा कि महाराज जी की लीला बहुत निराली है। उनको समझना शायद संभव नहीं, लेकिन उनकी कृपा को महसूस करना जरूर संभव है। हनुमान अंश एक महान संत की अद्भुत यात्रा, जरूर देखिये। जय सीताराम… जय जय जय नीम करोली बाबा।

'महाराज जी को शरीर त्‍यागे 53 साल हो गए, लेकिन…'

सहवाग वीडियो की शुरुआत 'सीता-राम' से करते हुए कहते हैं कि 10 साल पहले मुझे एक दोस्त ने महाराज जी के साथ उनकी लीलाओं के बारे में बताया था। उसी समय से मैं उनके विषय में पढ़ता-सुनता आ रहा हूं। तभी से मेरे मन में महाराज जी के प्रति एक गजब आकर्षण है। सहवाग ने आगे कहा कि सबसे खास बात ये है कि महाराज जी को शरीर त्‍यागे 53 साल हो गए, लेकिन महाराज की कृपा और उनकी लीलाएं आज भी उनके भक्तों के जीवन पर प्रभाव डाल रही हैं। महाराज जी का व्यक्तित्व, उनकी करुणा, उनकी कृपा से भक्तो में जो ट्रांस्फोर्मेशन आया। वह दिखाता है कि वे क्या थे? वे भक्‍तों को बिना बताए और जताए उनके सच्चेपन से मिला देते थे।

सहवाग ने आगे बताया कि मैंने हाल ही में महाराज जी के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश देखी है। महाराज जी एक फिल्म दिखाना संभव नहीं, लेकिन ये फिल्म बेहद ही खूबसूरती से बनाई गई है। ये महाराज जी के लिए एक सुंदर ट्रिब्यूट है।

महाराज जी के गले में सांप देख सबसे ज्‍यादा प्रभावित हुए सहवाग

सहवाग ने बताया कि हनुमान अंश के एक सीन से वह सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। जहां महाराज जी के गले में सांप देखकर एक भक्त पूछता है कि आप शिव हैं, एक दम भोले। इस पर महाराज जी उत्‍तर देते हुए कहते हैं कि भोले तो तुम हो। आंखे वही देखती हैं, जो आपके मन में होता है। मन में वही दिखाता है, जो आपके हृदय में होता है। सहवाग कहते हैं कि ऐसे संत सदियो में आते हैं। उनको समझ पाना संभव नहीं, लेकिन उनकी झलक पाना जरूर संभव है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

03 Sept 2026 02:13 pm

Published on:

03 Sept 2026 02:13 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Hanuman Ansh में बाबा नीम करोली के चमत्कार देख वीरेंदर सहवाग हुए भावुक, बोले- महसूस होती है उनकी कृपा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

वैभव सूर्यवंशी का जलवा, दलीप ट्रॉफी में ईशान किशन और रिंकू सिंह समेत सभी दिग्‍गजों को छोड़ा पीछे

Duleep Trophy 2026, Vaibhav Sooryavanshi,
क्रिकेट

Asian Games 2026: लिटन दास कप्तान, शांतो की वापसी; बांग्लादेश ने किया 15 सदस्यीय टीम का ऐलान

Bangladesh Asian Games Squad 2026
क्रिकेट

अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा नया ओपनिंग पार्टनर! दीप दासगुप्ता ने बताया नाम

Vaibhav Sooryavanshi debut, Youngest Indian cricketer, India vs England 2nd T20I, Sachin Tendulkar record broken
क्रिकेट

भारत होस्ट करेगा विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2027, श्रीलंका से इस वजह से छिनी टूर्नामेंट की मेजबानी

BCCI announces 51 crore for world champions
क्रिकेट

क्या वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे रोहित शर्मा? BCCI की मीटिंग से पहले हिटमैन को मिला पूर्व कप्तान का समर्थन

Rohit Sharma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.