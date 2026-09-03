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अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा नया ओपनिंग पार्टनर! दीप दासगुप्ता ने बताया नाम

Vaibhav Sooryavanshi New Opening Pair: पूर्व भारतीय बैटर दीप दासगुप्ता का कहना है कि श्रेयस अय्यर की टीम वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के साथ अपने ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ एक्सपेरिमेंट करना जारी रख सकती है। अभिषेक-वैभव की जोड़ी को सब देख चुके हैं, अब वैभव के साथ संजू की जोड़ी देखने को मिल सकती है।
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भारत

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lokesh verma

Sep 03, 2026

Vaibhav Sooryavanshi debut, Youngest Indian cricketer, India vs England 2nd T20I, Sachin Tendulkar record broken

वैभव सूर्यवंशी। (Photo - IANS)

Vaibhav Sooryavanshi New Opening Pair: टीम इंडिया 13 सितंबर से अपने घर में अफगानिस्‍तान के खिलाफ एक अनोखी टी20 सीरीज खेलने वाली है, जिसमें वह दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मेहमान की भूमिका में होगी। इसी महीने के आखिर में एशियन गेम्स को देखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर चयन समिति ने अफगानिस्‍तान के खिलाफ सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर की अगुवाई में एक मजबूत टी20 टीम चुनी है। टीम में संजू सैमसन की वापसी हुई। जुलाई में आयरलैंड और इंग्लैंड में दो सीरीज हारने के बाद उन्‍हें जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम से बाहर कर दिया गया था।

'भारत के ओपनिंग कॉम्बिनेशन पर फिर से सवाल उठेंगे'

संजू सैमसन की वापसी के बाद भारत के ओपनिंग कॉम्बिनेशन पर फिर से सवाल उठेंगे, क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने हाल के दौरों में कई ओपनिंग जोड़ियों को चुना है। सैमसन को इंग्लैंड सीरीज के दौरान कुछ समय के लिए बाहर कर दिया गया था, जिससे अभिषेक शर्मा के साथ उनकी जोड़ी टूट गई। टीनेजर सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू किया, लेकिन वह तीन मैचों में 14, 13 और 15 रन ही बना सके। लेकिन, जिम्बाब्वे दौरे में उन्होंने शानदार कमबैक किया। सूर्यवंशी सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, उन्होंने दो हाफ-सेंचुरी लगाईं, जिसमें 49 गेंदों में 81 रन की पारी भी शामिल थी।

'संजू-वैभव का कॉम्बिनेशन नहीं देखा'

भारत के पूर्व विकेटकीपर दीप दासगुप्ता ने भारतीय ओपनिंग जोड़ी को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि सीधे तौर पर, अगर आप इंग्लैंड T20Is के बारे में सोचें, तो वहां संजू और अभिषेक थे। जिम्बाब्वे को छोड़ दें। जब तीनों अवेलेबल थे, तो संजू और अभिषेक वहां थे। मुझे लगता है कि हमने अभी तक संजू-वैभव का कॉम्बिनेशन नहीं देखा है। अब तक, हमने अभिषेक-वैभव और अभिषेक-संजू को देखा है, है ना? यह देखना भी बुरा आइडिया नहीं है कि संजू और वैभव किस तरह का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं।

'मैं किसी को ड्रॉप करने की बात नहीं कर रहा'

उन्होंने आगे कहा कि मैं यह नहीं कह रहा हूं, प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं यहां किसी को ड्रॉप करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बस यह कह रहा हूं कि आइडिया यह है कि वर्ल्ड कप से पहले आप हर कॉम्बिनेशन और हर व्यक्ति को यह समझने के लिए सही मौका और सही गेम टाइम देना चाहते हैं कि वह क्या काम करता है?

'पिछले छह से आठ महीनों में कोई भी वापस नहीं आया'

दीपदास ने कहा कि टीम आने वाले महीनों में सीरीज़ में बहुत सारे बदलाव करेगी, क्योंकि वे 2028 में अगले वर्ल्ड कप की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था। जहां मैंने लोगों को यह कहते हुए देखा कि आप जानते हैं, वह वापस आ गया है। लेकिन, टी20 क्रिकेट में पिछले छह से आठ महीनों में कोई भी वापस नहीं आया है और किसी को निकाला नहीं गया है। मेरे हिसाब से 20-25 खिलाड़ी हैं, जो रोटेशन में खेलेंगे। कुछ वापस आएंगे, जबकि कुछ बाहर रहेंगे। लेकिन, आइडिया यह है कि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट से दो से तीन महीने पहले आपको एक सही टीम मिल जाए।

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Updated on:

03 Sept 2026 11:54 am

Published on:

03 Sept 2026 11:54 am

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