अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा नया ओपनिंग पार्टनर! दीप दासगुप्ता ने बताया नाम

दीपदास ने कहा कि टीम आने वाले महीनों में सीरीज़ में बहुत सारे बदलाव करेगी, क्योंकि वे 2028 में अगले वर्ल्ड कप की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था। जहां मैंने लोगों को यह कहते हुए देखा कि आप जानते हैं, वह वापस आ गया है। लेकिन, टी20 क्रिकेट में पिछले छह से आठ महीनों में कोई भी वापस नहीं आया है और किसी को निकाला नहीं गया है। मेरे हिसाब से 20-25 खिलाड़ी हैं, जो रोटेशन में खेलेंगे। कुछ वापस आएंगे, जबकि कुछ बाहर रहेंगे। लेकिन, आइडिया यह है कि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट से दो से तीन महीने पहले आपको एक सही टीम मिल जाए।